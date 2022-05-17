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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة السياحة: مد تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في الحج حتى الإثنين المقبل

صدى البلد

قررت وزارة السياحة والآثار مد تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لأداء فريضة الحج السياحي من خلال الشركات السياحية حتى يوم الإثنين الموافق 23 مايو الجاري بدلاً من يوم الجمعة الموافق 20 مايو الجاري، وذلك حرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء الفريضة هذا العام 1443هـ/ 2022م.

في السياق ذاته، قامت الوزارة باستحداث خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الالكتروني لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحية بالوزارة (trans.hajj.gov.eg)، لتمكن المواطنين المتقدمين لأداء فريضة للحج السياحي من الاستعلام عن بيانات التسجيل الخاصة بهم والتأكد من  قيام الشركة التي تقدموا إليها بتسجيل أسمائهم من عدمه.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطن لمعرفة حقوقه وإطلاعه علي بنود برنامج الحج المتفق عليه مع شركة السياحة ونوع البرنامج سواء اقتصادي أو خمس نجوم.

من جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة أن هذه الخدمة سوف تمكن المواطن ولأول مرة من الاستعلام عن نتيجة القرعة الخاصة به بدلالة الرقم القومي له، وكذا التأكد من تفاصيل السكن سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة في حال فوزه بالقرعة الإلكترونية للحج السياحي.

وأضافت أن الشركات السياحية ستقوم بإدراج البيانات التفصيلية للبرامج الخاصة بها في مرحلة لاحقة لإجراء القرعة على الموقع الإلكتروني لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحية بالوزارة، مما يُمكن المواطن من التقدم بشكوى من خلاله حال عدم مطابقة البرنامج المنفذ مع التعاقد المبرم مع الحاج، كما ستقوم الوزارة بإدراج رقم الخط الساخن لها (19654) على ذات الموقع، لتقديم أية شكاوى خاصة بالحاج.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد إعتمد الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1443هــ/2022م والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لتنظم عمل الشركات السياحية وفي نفس الوقت للحفاظ على حقوق المواطن والشركات ولاسيما في إطار سعي وحرص الوزارة على النهوض بمنظومة الحج السياحي وخاصة من حيث انتقاء الخدمات والجودة العالية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو بالمملكة العربية السعودية.

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