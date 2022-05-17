رئيس حكومة إسرائيل: تعليمات واضحة للجيش والشرطة بضرب الإرهابيين أينما كانوا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إن التعليمات الموجهة للجيش والشرطة واضحة بضرب من سماهم الإرهابيين أينما كانوا.

جاء ذلك في نهاية تقييم للوضع أجري في لواء إفرايم التابع للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، وفق قناة "كان" الرسمية.

وقال بينيت: "أنهيت الآن زيارة للواء إفرايم مع رئيس الأركان وقادة المنطقة الوسطى (تابعة للجيش الإسرائيلي)"، مضيفا" التعليمات واضحة باستهداف الإرهابيين أينما وجدوا لدى حملهم أي نوع من الأسلحة".

وتابع: "ندعم الجيش والشرطة في استهداف الإرهابيين سواء في القدس أو في الضفة الغربية وفي كل أنحاء إسرائيل".

وختم بينيت تصريحاته بالقول: "من يرفع يده على مواطن أو جندي إسرائيلي، هو ابن موت".

تصريحات بينيت تأتي على خلفية توترات متصاعدة تشهدها الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، على خلفية موجة اعتقالات واسعة تنفذها أجهزة الأمن الإسرائيلية بحق فلسطينيين، على وقع عمليات مسلحة أفضت منذ مارس الماضي إلى مقتل 19 إسرائيليا.

والجمعة الماضي، قتل جندي إسرائيلي، بعد إصابته بجروح خلال عملية اقتحام نفذتها القوات الإسرائيلية قرب جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.



