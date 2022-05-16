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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسبانيا و13دولة أوروبية يطالبون إسرائيل بعدم بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

صدى البلد

اعربت وزارات خارجية إسبانيا و١٣ دولة أوروبية عن قلقهم البالغ بشأن قرار للمجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي بالموافقة على خطط لبناء أكثر من 4000 منزل جديد في الضفة الغربية، وحثت السلطات الإسرائيلية على التراجع عن هذا القرار.

وذكرت سفارة إسبانيا بالقاهرة - في بيان صحفي اليوم الاثنين - أن الدول الأوروبية اعتبرت أن الوحدات الاستيطانية الجديدة ستشكل عقبة إضافية أمام حل الدولتين،نظرا لأن المستوطنات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتعيق تحقيق سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأشارت الدول الأوروبية الى أن هذا القرار، بالإضافة إلى عمليات الهدم والإخلاء التي تؤثر على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والمنطقة ج، تهدد بشكل مباشر إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.

وفي هذا الصدد، حثت الدول الأوروبية الموقعة على البيان، السلطات الإسرائيلية على عدم المضي قدما في أي من عمليات الهدم أو الإخلاء المخطط لهاـ لا سيما في منطقة مسافر يطا، مسافر يطا وهي عبارة عن مجموعة من 19 قرية فلسطينية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

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