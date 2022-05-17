سقوط عصابة سرقة الماشية بدمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (4أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات الماشية مُتخذين من منطقة بحيرة المنزلة بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية -2بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مقص حديدى – حبل - 2 كشاف – تروسيكل - 3 سلاح أبيض "سكين" - 2هاتف محمول – مبلغ مالى) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (13) واقعة بذات المنطقة (سرقة 17 رأس ماشية) ، كما تم بإرشادهم ضبط (15رأس ماشية)، وقرروا ببيعهم رأسى ماشية لأحد الأشخاص (لايمكنهم الإرشاد عنه بأحد الأسواق بالدقهلية)،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.