تأجيل محاكمة متهم في قضية داعش عين شمس لجلسة غد

قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة محاكمة بهاء عمر عبد الحميد عمر الشقنقيري وأسمه الحركي " أبو عبد الرحمن " ـ محفظ القرآن ـ المتهم بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة عين شمس، والمعروفة بخلية داعش عين شمس لجلسة غدا ١٨ مايو لاستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية أحمد مصطفي.

وقيدت القضية برقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.