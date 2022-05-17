4 آلاف حالة اختناق ضحايا عاصفة ترابية عنيفة تجتاح العراق.. فيديو

عرضت فضائية " العربية " ، تقريرا عن العاصفة الترابية ، التي اجتاحت العراق ، وأظهرت اللقطات أجواء برتقالية في الأفق ، مع عواصف ترابية شديدة .

وأوضح " التقرير" ، أن العاصفة الترابية التي عاشها أهل العراق كانت ساعات صعبة عطلت البلاد وتسببت في اختناقها ، ويعد إجمالي أيام العواصف الترابية ممتد حتى 272 يوما على مدار العام .

وبدأت العواصف على عدة مدن عراقية منذ شهر ونصف، واشتدت في الساعات الماضية في مدن عراقية عدة ؛ مما دعا لاستنفار الحكومة العراقية بسبب ازدياد حالات الاختناق الشديدة ، والتي وصلت لـ 4 ألاف حالة .

وأعلنت الحكومة العراقية تعطيل المدارس والجامعات ، وإغلاق عدد من المطارات ، فيما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية زيادة العواصف بسبب الجفاف والأمطار ، والتصحر ، وقلة الأمطار .