كلية الآداب بجامعة حلوان تناقش مشروعات تخرج الطلاب اليوم

تنظم كلية الآداب جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، لقاء لعرض مشروعات التخرج لطلاب قسم الاعلام جامعة حلوان تحت إشراف الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب والدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الإعلام.



ويناقش طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون اليوم الاربعاء الموافق 18 مايو مشروعات تخرجهم وتتكون لجنة مناقشة مشروعات شعبة الإذاعة والتليفزيون من الفنان أحمد أمين، و شريف عامر مقدم برنامج يحدث في مصر، محمد هاني الخبير الإعلامي والمشرف العام على برنامج حديث القاهرة بقناة القاهرة والناس.

يعرض الطلاب عددا من الأفلام منهم فيلم "إستعارة مكـانية" ، يدور الفيلم حول ايجابيات و سلبيات العالم الافتراضي ) تقنية نظارات الميتافيرس ( ، و ماذا سيحدث اذا وصلت الى ايدينا ، في ماذا سنستخدمها ، و هل سنحقق مكاسب ام تهزمنا الخسائر التي ابرزها ان يخسر الانسان مكانه في العالم الواقعي و يخسر من حوله من أجل هذه النظارات، كما يعرض الطلاب فيلم "عروس الواحة" في هذا الفيلم سنرى سيوة بجمال اهلها الطيبين، بحياتهم البسيطة ،ولغتهم العريقة، وكذلك فيلم "فضلوس" عن النوبة، وفيلم "كيان" الذي يدور في الفيوم قرية تونس حول أول سيدة تتعلم فخار في ا لقرية على يد السيدة السويسرية أيفيلين التي أتت من بلدها وعاشت في الفيوم لتعلم الشباب والبنات صنعة الفخار وتجعل من القرية الريفية قرية سياحية .

جدير بالذكر انه قد أبدع طلاب الفرقة الخامسة شعبة التثقيف بالفن كلية التربية الفنية جامعة حلوان حيث قام طلاب التربية الميدانية بعمل جدارية (أولمبياد نادي الطيران)، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور محمود حامد عميد الكلية، وإشراف الدكتورة مشيرة مطاوع المشرف على التدريب الميداني بنادي الطيران، المعيدة / اية السيد.

وأوضحت الدكتورة مشيرة مطاوع المشرف على التدريب الميداني بنادي الطيران، أن الجدارية تحتل احد الواجهات الهامة بنادي الطيران وتطل على حمام السباحة الرئيسي بالنادي، وتبلغ مساحتها 3.50 متر طول × 15 متر عرض بإجمالي ما يقرب من (53) متر مربع ، لتعكس مجموعة من الأشكال والعناصر المرتبطة بالألعاب الرياضية التي فاز فيها أبناء النادي واحتلوا مراكز رياضية متقدمة.

وقد أحدث هذا المنتج الإبداعي رفيع المستوى صدي بين اروقة النادي وبين أعضائه من كافة الأطياف والفئات وبين أعضاء مجلس إدارته ، الأمر الذي دفع بهم الي منحهم بطاقة عضوية شرفية بالنادي عن مجمل الانشطة والورش الفنية التي أقيمت خلال فترة التدريب الميداني.