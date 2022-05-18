خالد عمران : كلمة مفتي الجمهورية أمام العموم البريطاني كانت تاريخية | فيديو

قال الشيخ خالد عمران ، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن كلمة مفتي الجمهورية أمام مجلس العموم البريطاني تاريخية في زيارة تاريخية ، لافتا إلى أن الزيارة جاءت بناء على دعوة من مجلس العموم البريطاني .

وأضاف الشيخ خالد عمران ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " من مصر "، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، ان دعوة مفتي الجمهورية تكررت أكثر نن مرة ولم تنجح بسبب أزمة كورونا ، متابعا أن الكلمة ضمت العديد من الفعاليات إلى جانبها .

وأشار "عمران " إلى أن الزيارة تهدف للتواصل ، والتواصل هو نقطة مهمة جدا للحوار ، وعرض وجهات النظر ، والقيمة الكبيرة لقيمة تدين شعب مصر ، والذي اثرى بشكل كبير في المؤسسات المصرية .

وكشف الإعلامي حمدي رزق، تفاصيل زيارة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية إلى مجلس العموم البريطاني.



وقال حمدي رزق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «فضيلة المفتي زار اليوم مسجد شاه جهان أقدم المساجد في لندن، وأطلق رسالة سلام ومحبة وتمكين للمرأة بالمجتمعات»، مشيرا إلى أن المفتي قوبل بحفاوة شديدة، خاصة أنه يعتبر أول إمام مصري يدخل المسجد الذي يتخطى عمره قرن.



وأضاف حمدي رزق، أن «زيارة مفتي الجمهورية لمجلس العموم البريطاني كانت شديدة الأهمية، وشهدت إلقاء فضيلته لوثيقة حوار بشأن الرؤية المصرية لعالم يخلو من نزاعات التطرف والعنف والإرهاب وما يسمى بالجهاد»، مشيرا إلى أن المفتي ألقى كلمته باللغة العربية وترجمت إلى الإنجليزية ولاقت ترحيبا من الحاضرين.