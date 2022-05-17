الأوقاف تعلن انطلاق البرنامج الصيفي للطفل في 282 مسجدًا

نشرت وزارة الأوقاف، المجموعة الأولى من المساجد المشاركة في البرنامج الصيفي للطفل والذي سينطلق يوم الأحد المقبل في (282) مسجدًا.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن أئمة جميع هذه المساجد هم من الأئمة المتميزين الحاصلين على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ، وسوف يتم صرف مكافأة لكل منهم وفق الجهد الذي يبذله وتقرير المديرية في نهاية البرنامج ، وذلك على النحو التالي بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 22 / 5 / 2022م بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع هي : ( الأحد – الثلاثاء – الخميس ) عقب صلاة الظهر مباشرة

للاطلاع على أسماء المساجد من هنا



انطلاق دروس الواعظات



كما أعلنت وزارة الأوقاف، عن مواعيد دروس الواعظات المعينات بالأوقاف في البرنامج الصيفي للأطفال من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا ، ودروس العصر للسيدات والمساجد اللاتي يعملن بها، والذي يبدأ من السبت القادم الموافق 21 / 5 / 2022م ، وذلك على النحو التالي :

م - اسم الواعظة - المديرية - اسم المسجد - موقعه - الإدارة - النشاط - الأيام

1. دينا باز عبد السميع - القاهرة - السيدة خديجة - ش عبدالحميد - النزهة - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس - الإمام علي بن أبي طالب - شارع نخلة المطيعي - النزهة - درس السيدات بعد العصر - السبت والأربعاء

2. سميرة محمود محمد حسين - المنيا - السيدة زينب - المنيا الجديدة - المنيا الجديدة - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الاثنين ، الثلاثاء ، الخميس - قمر الدولة - المنيا الجديدة - المنيا الجديدة - درس السيدات بعد صلاة العصر - الأحد ، الأربعاء

3. مروة أحمد عبد اللاه حسين - سوهاج - سيدي علي أبو القاسم - جزيرة شندويل - مركز سوهاج - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس - محي الدين العربي - جزيرة شندويل - مركز سوهاج - درس السيدات بعد صلاة العصر - الاثنين والأربعاء

م - اسم الواعظة - المديرية - اسم المسجد - موقعه - الإدارة - النشاط - الأيام

4. أفنان عمر عبد الغني أبو زيد - الجيزة - عمر بن الخطاب - ش الزهراء - العمرانية - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الاثنين ، الثلاثاء ، الخميس - خاتم المرسلين - ش خاتم المرسلين - العمرانية - درس السيدات بعد صلاة العصر - الأحد ، الأربعاء

5. زينب إبراهيم زكي - القليوبية - الكبير بيبرس - قليوب البلد - قليوب - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الاثنين ، الثلاثاء ، الخميس

- سيدي عواض - قليوب البلد - قليوب - درس السيدات بعد العصر - الأحد ، الأربعاء

6. رشا محمد أحمد عبدالله - الغربية

- محمد جمال الدين - شرشابة - زفتى - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس - العمرى - شرشابة - زفتى - درس السيدات بعد العصر - السبت والأربعاء

7. أمينة محمد محمد أحمد خضر - الغربية - الأربعين - الحمام - بسيون - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس - الرحمة - كفر الحمام - بسيون - درس السيدات بعد العصر - السبت والأربعاء

م - اسم الواعظة - المديرية - اسم المسجد - موقعه - الإدارة - النشاط - الأيام

8. أمل إبراهيم عبد العاطي زبيده - الغربية - صالح الأنصاري - جناج - بسيون - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس - الهاشمي - جناج - بسيون - درس السيدات بعد العصر - السبت والأربعاء

9. صفاء جمال عبد التواب الملاح - الغربية - ابن عروس - بسيون - بسيون - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس - البسيوني - بسيون - بسيون - درس السيدات بعد العصر - السبت والأربعاء

10. هبه محمد مجاهد حسين - الغربية - الصابرين - كفر حمام - بسيون - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس - الحمدان - كفر الحمام - بسيون - درس السيدات بعد العصر - السبت والأربعاء

11. خديجة محمد سيد احمد الدسوقي - الغربية - الكبير - الشرفا - طنطا أول - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس - المسجد الأحمدي - طنطا - طنطا أول - درس السيدات بعد العصر - السبت والأربعاء

م - اسم الواعظة - المديرية - اسم المسجد - موقعه - الإدارة - النشاط - الأيام

12. دعاء أسعد طلبه منصور - الغربية - صلاح الدين - سجين الكوم - قطور - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس - العمري - سجين - قطور - درس السيدات بعد العصر - السبت والأربعاء

13. انتصار السيد علي علوان - الغربية

- أبو حسين - كفر حجازي - المحلة ثاني - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس - أبو عامود - كفر حجازي - المحلة ثاني - درس السيدات بعد العصر - السبت والأربعاء

14. وفاء أحمد محمد أبو حجر - الغربية - المتولي - صفط تراب - المحلة ثاني - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس - التوحيد - صفط تراب - المحلة ثاني - درس السيدات بعد العصر - السبت والأربعاء

15. سماء السعيد إبراهيم فايد - الغربية - الشهداء - نواج - طنطا ثان - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس - السلام - نواج - طنطا ثان - درس السيدات بعد العصر - السبت والأربعاء

م - اسم الواعظة - المديرية - اسم المسجد - موقعه - الإدارة - النشاط - الأيام

16. سهام محمد عبد النبي غلاب - الغربية - أبو الريش - كتامة - بسيون - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس - الأهالي - عزبة عاشور كتامة - بسيون - درس السيدات بعد العصر - السبت والأربعاء

17. صفاء محمد عبد الفتاح بدر - الغربية - البحري - كفر الحمام - بسيون - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس - عبد ربه - كفر الحمام - بسيون - درس السيدات بعد العصر - السبت والأربعاء

18. أنوار أحمد عبد الصمد صولة - الغربية - العمري - قطور - قطور - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس - صلاح الدين - سجين - قطور - درس السيدات بعد العصر - السبت والأربعاء

19. آيات محمود عبد الفتاح -

الفيوم - الوسطاني الكبير - منشأة عبد الله - منشأة عبد الله - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الاثنين ، الثلاثاء ، الخميس - عمر بن الخطاب - منشأة عبدالله - منشأة عبدالله - درس السيدات بعد صلاة العصر - الأحد ، الأربعاء

م - اسم الواعظة - المديرية - اسم المسجد - موقعه - الإدارة - النشاط - الأيام

20. شيماء عبد الفتاح عبد العزيز - المنوفية - عزبة الطلي - جنزور - بركة السبع - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد-الثلاثاء -الخميس - عمر بن الخطاب - بركة السبع - بركة السبع - درس السيدات بعد صلاة العصر - الاثنين والأربعاء

21. وفاء أمين إبراهيم - المنوفية - أبو بكر الصديق - أشمون - أشمون - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد الثلاثاء

الخميس - عمر بن الخطاب - أشمون - أشمون - درس السيدات بعد العصر - الاثنين والأربعاء

22. هانم عبد الرحمن زيادة - المنوفية - الكبير أيام - تلا - تلا - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد-الثلاثاء-الخميس - القديم - تلا - تلا - درس السيدات بعد العصر - الاثنين والأربعاء

23. أمل عبد الهادي شرف الدين - البحيرة - الشرقي أرمانيا - ايتاي البارود أول - ايتاي البارود أول - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد –الاثنين- الثلاثاء - أبو بكر - بمحلة عبيد - بمحلة عبيد - درس السيدات بعد العصر - الأربعاء والخميس

م - اسم الواعظة - المديرية - اسم المسجد - موقعه - الإدارة - النشاط - الأيام

24. فادية فتحي سعيد صالح - البحيرة - بسنتواي الكبير - أبو حمص أول - أبو حمص أول - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس - الشناوي القبلي - أبو حمص أول - أبو حمص أول - درس السيدات بعد العصر - الاثنين والأربعاء

25. تهاني ابراهيم سعيد حسين - البحيرة - الهدى - بجرار - أبو حمص أول - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس

- الفتح - بجرار - أبو حمص أول - درس السيدات بعد العصر - الاثنين والأربعاء

26. دعاء محمد الصاوي - البحيرة - عمر بن الخطاب - بكوم سيف - أبو حمص أول - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس

- الفقي - بنصر الله - أبو حمص أول - درس السيدات بعد العصر - الاثنين والأربعاء

27. منال عبد الهادي أحمد أحمد - أسيوط - البقلي - غرب أسيوط - غرب أسيوط - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس

- ناصر - شرق أسيوط - شرق أسيوط - درس السيدات بعد العصر - الاثنين والأربعاء

م - اسم الواعظة - المديرية - اسم المسجد - موقعه - الإدارة - النشاط - الأيام

28. رشا شعبان صابر - الدقهلية - الكبير - سلامون - محلة دمنة - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس

- المكباتي - سلامون - محلة دمنة - درس السيدات بعد العصر - الاثنين والأربعاء

29. ولاء مصطفى بكر البطة - الدقهلية - الماكينة - برق العز - شرق - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس

- الموافي - جديلة - شرق - درس السيدات بعد العصر - الاثنين والأربعاء

30. فاطمة محمد إبراهيم الجوهري - الدقهلية - البحري الجديد - نوسا البحر - أجا - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس

- الكبير - نوسا البحر - أجا - درس السيدات بعد العصر - الاثنين والأربعاء

31. غادة السيد أحمد عبد الرحيم - الدقهلية - الكبير - ميت عزون - شرق - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس

- الرحمة - ميت عزون - شرق - درس السيدات بعد العصر - الاثنين والأربعاء

م - اسم الواعظة - المديرية - اسم المسجد - موقعه - الإدارة - النشاط - الأيام

32. أسماء محمد محمد أبو راضون - الدقهلية - المصطفى - نوسا البحر - أجا - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس

- الأنوار المحمدية - نوسا البحر - أجا - درس السيدات بعد العصر - الاثنين والأربعاء

33. إيمان أحمد شعبان رزق - الدقهلية - على الشرقاوي - منية بدواي - محلة دمنة - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس

- الكبير - منية بدواي - محلة دمنة - درس السيدات بعد العصر - الاثنين والأربعاء

34. نهي المتولي مصطفي محمد - الدقهلية - الكبير - سنجيد - أجا - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد ،والثلاثاء والخميس

- الإيمان - سنجيد - أجا - درس السيدات بعد العصر - الاثنين والأربعاء

35. هلا السيد رمضان - الإسكندرية -

الرحمة

- خورشيد -

الرمل - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء الخميس

- اليسر - خورشيد - الرمل - درس السيدات بعد العصر - الاثنين والأربعاء

م - اسم الواعظة - المديرية - اسم المسجد - موقعه - الإدارة - النشاط - الأيام

36. ناهد حسن عمران - الإسكندرية - الهدى - شمال المتراس - غرب - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد ،الثلاثاء الخميس

- أولياء الرحمن - شمال المتراس - غرب - درس السيدات بعد العصر - الاثنين، الأربعاء

37. أمل السيد محمد سليمان - الشرقية - صلاح الدين - كفر صقر - كفر صقر - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد ,الثلاثاء, والخميس

- النهضة الصغير - حي النهضة بندر

- كفر صقر - درس السيدات بعد العصر - السبت والأربعاء من كل أسبوع

38. صفيه محمد أبو جريشة محمد - الشرقية - الكبير - كفر الدنوهيا - بردين - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد ,الثلاثاء, والخميس

- عبدالحميد سريه - كفر الدنوهيا - بردين - درس السيدات بعد العصر - السبت والأربعاء من كل أسبوع

39. هبه محمد السيد حسين - الشرقية - الكبير - المستجدة - النمروط - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد ,الثلاثاء, والخميس

- الكبير - الحجاجيه

القديمة - النمروط - درس السيدات بعد العصر - السبت والأربعاء من كل أسبوع

م - اسم الواعظة - المديرية - اسم المسجد - موقعه - الإدارة - النشاط - الأيام

40. مروه إسماعيل محمد احمد - الشرقية - الزفتاوي - النمروط - النمروط - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد ,الثلاثاء, والخميس

- الغنايمه - النمروط - النمروط - درس السيدات بعد العصر - السبت والأربعاء

41. رضا محمد حسين عبدالله - الشرقية - أسامة بن زيد - كفر العدوي - فاقوس 2 - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد ,الثلاثاء, والخميس

- أبو بكر الصديق - كفر العدوى - فاقوس 2 - درس السيدات بعد العصر - السبت والأربعاء

42. هناء محمد العربي عبد العال - الشرقية - خلاف - النحال - النحال - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد ,الثلاثاء, والخميس

- أحمد عرابي التوحيد - الحميات - شرق الزقازيق - درس السيدات بعد العصر - السبت والأربعاء

43. أسماء عمر حسن عبدالله - الشرقية - عبد الله بن سلام - غزالة - شرق الزقازيق - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد ,الثلاثاء, والخميس

- الكبير - غزالة - شرق الزقازيق - درس السيدات بعد العصر - السبت والأربعاء

م - اسم الواعظة - المديرية - اسم المسجد - موقعه - الإدارة - النشاط - الأيام

44. إلهام فتحي رزق - كفر الشيخ - الكبير - شابة - دسوق بحري - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس

- النور - شباس الملح

- دسوق بحري - درس السيدات بعد العصر - السبت والأربعاء

45. عزيزة عبدالحميد عباس عبد الحميد - كفر الشيخ - النور البحري - منشأة عباس - سيدي سالم شرق - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس

- الكبير - الصابحية - سيدي سالم شرق - درس السيدات بعد العصر - السبت والأربعاء

46. لبنى عبد العزيز عبد الحميد - كفر الشيخ - المتولي - أبو مصطفى - الرياض شرق - البرنامج الصيفي للطفل

من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا - الأحد والثلاثاء والخميس

- الفاطمي - أبو مصطفى - الرياض شرق - درس السيدات بعدالعصر - السبت والأربعاء

