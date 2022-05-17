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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

ماذا يحدث في العراق وهل تصل العاصفة الترابية مصر؟ ..خبير أرصاد يجيب

العواصف في العراق
العواصف في العراق

تتواصل العواصف الترابية العاتية التي تضرب العراق على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، والتي تسببت بحدوث آلاف حالات الاختناق وضيق التنفس في مختلف المحافظات العراقية، التي تضررت معظمها بهذه العواصف التي صبغت كل شيء باللون البرتقالي الشاحب.

العواصف الترابية وتعطيل الدراسة

وأعلنت العديد من المحافظات العراقية - تعطيل الدوام الرسمي والمدارس، كمحافظات بغداد والبصرة والنجف وذي قار وكركوك وواسط وبابل والمثنى وكربلاء وصلاح الدين والأنبار وديالى، فيما كشفت وزارة الصحة العراقية في آخر تحديثاتها عن أن أكثر من 4 آلاف شخص تعرضوا للاختناق من جراء العاصفة المتواصلة.

فيما توقفت أكثر من مرة منذ بدء هذه العواصف الرملية، حركة الملاحة الجوية والبحرية في العديد من مطارات البلاد وموانئها بفعل سوء الأحوال الجوية وتدني مستويات الرؤية.

ورغم أن الأجواء الجوية العراقية - أشارت لاحتمال بدء انحسار العاصفة تدريجيا، مساء الثلاثاء، لكنها توقعت عودة الطقس المغبر في عموم البلاد في يوم الجمعة القادم.

وتتوالى موجات العواصف الترابية والرملية العاتية في العراق بصورة غير مسبوقة خلال النصف الأول من هذا العام، وآخرها العاصفة الحالية التي تتعرض لها منذ ساعات فجر الاثنين.

ويرى خبراء بيئيون ومناخيون - أن شح الأمطار والاستهلاك المتعاظم على وقع ذلك للمياه الجوفية دون ضوابط ومراقبة، هو ما يسهم في مضاعفة أكلاف التغير المناخي الباهظة على العراق المهدد باتساع نطاقات التصحر والجفاف داخله، وهو ما ينعكس بشكل واضح عبر هذه العواصف الترابية غير المسبوقة.

وكان  الدفاع المدني السعودي - حذر من عواصف رملية تشهدها منطقة الرياض حتى الثالثة من فجر اليوم الثلاثاء، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال الدفاع المدني السعودي عبر حسابه على تويتر: "من المتوقع أن تتسبب العواصف الرملية في انعدام الرؤية الأفقية إضافة لوجود نشاط في الرياح السطحية".

العواصف الترابية وموقف مصر

وسرد منشور الدفاع المدني أهم المدن والمحافظات المتوقع تأثرها بالظروف الجوية القاسية، وهي الزلفى والغاط والمجمعة ونادق ورماح وشقراء.

وفي هذا الصدد، قال أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد السابق، إن اتجاه الرياح يأتي من الغرب للشرق، وأن العواصف الترابية التي تضرب عدة مدن في العراق طبيعية في هذا الوقت من العام، لافتا: "نسميها في مصر الخماسين".

وأضاف عبدالعال - في تصريحات لـ"صدى البلد"، الحمدلله لم يحدث في مصر أي عواصف ترابية حتى الآن رغم أننا في فصل الربيع، وهذه هي السنه الخامسه تقريبا التي لا يأتي فيها العواصف الترابية على مصر وهي أساسا من سمات فصل الربيع، وهذا يرجع للتغير المناخي والذي هو تغير محمود.

وأوضح عبدالعال، أنه طبقا للبيانات المناخية المتوفرة فالصيف الماضي كان أحر صيف منذ حوالي أكثر من 10 سنين، حيث وصلت فيه درجة الحرارة على القاهرة 43 درجة وهذا لم يحدث كما قلت من 10 سنين.

وتابع: "الطبيعي أن درجة حرارة الصيف تتراوح بين 38 لـ 39 مع ارتفاع في نسب الرطوبة"، مضيفا: "من الممكن أن يكون هذا الصيف شديد الحرارة في بعض الأيام وليس الصيف بالكامل، ولكن سيكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة مما سيشعر الناس بارتفاع في درجة الحرارة".

يذكر أنه خلال الأشهر القليلة الأخيرة على وجه الخصوص، تكررت العواصف الترابية بشكل قياسي في العراق، وأدت في بعض الأحيان لإغلاق مطارات البلاد الدولية في بغداد والنجف وأربيل والسليمانية بسبب انعدام الرؤية وسوء الأحوال الجوية نتيجتها.

هذا ويعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام طوال من فصل الصيف 50 درجة مئوية.

اختناق أكثر من 4 آلاف.. عاصفة العراق الترابية متى تنتهي؟ - YouTube

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