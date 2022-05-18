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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الكرة: دعمنا الأهلي أمام المحكمة الرياضية بشأن النهائي الأفريقي

الأهلي
الأهلي

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن اتحاد الكرة داعم لنادى الأهلي في كل خطواته أمام المحكمة الرياضية، متابعا : مباراة واحدة بين الأهلي والوداد، ولن تكون مباراتين، ولكن فى النهاية المباراة ستكون واحدة فى المغرب.

وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن فينجادا كان المدير الفني للاتحاد ورحل بعد انتهاء عقده، موضحا أن كابتن حازم إمام وكابتن محمد بركات يبحثان عن بديل لفينجادا.


وتابع المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن دور فينجادا كان وضع سياسات فنية للناشئين ليكون لدينا أجيال تحصل على بطولات، مشيرا إلى أن الكابتن أحمد حجازي مصاب وأعلنا عن انضمامه لقائمة المنتخب بعد تعافيه.

 

 

اتحاد الكرة المحكمة الرياضية الأهلى

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