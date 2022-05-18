بعد نفاذ النفط ببعض الدول.. سعد الدين: مصر بعيدة عن هذا السيناريو|فيديو

قال الدكتور محمد سعد الدين ، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ، تعقيبا على اعلان سيريلانكا نفاذ احتياطها من النفط ، إن الأزمة الروسية الأوكرانية تمثل مشكلة كبيرة ، لأنهما من الدول التي تغذي العالم كله بالنفط ، وروسيا تعد ثاني منتج للنفط على مستوى العالم .

وأضاف الدكتور محمد سعد الدين ، عبر الفيديو لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن ارتفاع أسعار النفط تسببت تباعا بارتفاع أسعار القمح ، والبنزين ، مؤكد أن الدول التي لم يكن لديها احتياطي ورؤية تعاني الان من عدم توافر السلع الاستراتيجية .

وأكد " سعد الدين " ، أن مصر بعيدة كل البعد عن ما وصلت لـ " سيريلانكا " ، نظرا لامتلاك مصر قيادة سياسية حكيمة لديها خطة على مدار السبع سنوات الماضية في إدارة الدولة .

وتابع " سعد الدين " ، أن أوروبا حالبا أصبحت تتودد لمصر ل رسال الغاز الطبيعي ، بعد نجاح الدولة المصرية في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وفي سياق متصل ، قال مسئولون في وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنهم يعتزمون طرح فكرة قيام الدول الأوروبية بفرض رسوم جمركية على النفط الروسي خلال اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة السبع هذا الأسبوع باعتباره بديلا سريعا للحظر النفطي الكامل.

ويبحث المسئولون في الاتحاد الأوروبي الآن، حظر النفط الروسي على مراحل؛ ردًا على حرب روسيا في أوكرانيا، لكن مخاوف دول أوروبا الشرقية بشأن الإمدادات تمثل عقبة كبيرة أمام تلك الخطط.

وقال مسئولو وزارة الخزانة الأمريكية للصحفيين في بروكسل قبيل اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، إن آلية الجمارك ستستهدف بقاء النفط الروسي في السوق لكنها تحد من العائد الذي سيتدفق إلى موسكو من صادراتها النفطية.