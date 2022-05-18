إيهاب أمين : الأداء الجماعي وراء تتويج الأهلي بدوري سوبر السلة |فيديو

الجماهير تحب اللقطات الاستعراضية

قال إيهاب أمين لاعب فريق الأهلي لكرة السلة، إن المجهود الذي قدمه فريقه استحق عليه التتويج بدوري السوبر، مشددًا أن الضوء الذي تسلط عليه وحصده أفضل لاعب، جاء نتيجة أداء جماعي مع زملائه، وليس مجرد مهارة فردية.

وأضاف إيهاب أمين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه تعرض لضغط شديد خلال الموسم الحالي، فضلًا عن أن هذه البطولة كان الجميع داخل النادي ينتظر التتويج بها.

وأوضح أن الأهلي لم يحسم البطولة خلال الـ4 مباريات النهائية، ما دفعه لاستكمال المهمة بمباراة خامسة وفاصلة، ما صعب المهمة، الأمر الذي تسبب في بكاءه عقب التتويج واعتبر هذه البطولة هي الأغلى في مسيرته.

وأشار إلى أن الجهاز الفني لفريق الأهلي على أعلى مستوى، مع الاستقرار الإداري، الأمر الذي استحق عليه الفريق التتويج بلقب المسابقة، موضحًا أن بطولة إفريقيا هدف مهم للاعبين والجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

وشدد أن اللقطات الاستعراضية يحبها الجماهير لكن بشرط أن تكون في إطار احترام المنافس وعدم التقليل منه، مسترجعًا الذاكرة بلقطة «الكوبري» في مباراة الأهلي والزمالك، منذ عامين ماضيين، الأمر الذي جعلها لقطة شهيرة احتفى بها جمهور الأهلي.

واختتم تصريحاته «شكرًا لجمهور الأهلي على الدعم والمساندة ودعمكم كلل مجهودنا بـ5 ألقاب وهو موسم تاريخي، ونعدكم بالظهور بشكل مميز في بطولة إفريقيا «البال» التي نهدف للتتويج بها».