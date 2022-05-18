برلماني: نتائج الحوار الوطني يجب أن تترجم لـ تشريعات

قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إن نتائج الحوار الوطنى يجب أن تترجم لـ تشريعات، وذلك لكى يكون هناك نتاج للحوار، ولا يكون الحوار من أجل طرح أفكار فقط.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " كلام فى السياسة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلام أحمد الطاهري، أن التشريعات هى التى ستكون ملزمة، من أجل المواطن، ولتحقيق الأفضل.

ولفت إلى أن ليس كل ما يطرح يجب أن يترجم لـ تشريعات، ولكن الأشياء التى سيكون عليها توافق، وموافقة.

وأشار إلى أن "السوشيال ميديا" مكون للرأي العام وعلى الإعلام الوطنى، اذا تخلى عن دوره، أو ترك مكانة لشخص آخر يملأ هذه المساحة فيجب عدم اللوم، فيجب أن يكون هناك منافسته بالتعددية.

وأوضح أن كل شخص عليه أن يبدأ من نفسه، قبل أن ينظر لـ مشكلات غيره.