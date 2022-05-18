بسيوني: هدفنا المربع الذهبي .. ومروان حمدي يستحق التواجد بمنتخب مصر

أكد عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لنادي سموحة، أن هدفه التواجد في المربع الذهبي بالدوري هذا الموسم، مشيراً إلى أن مروان حمدي يستحق الإنضمام لمنتخب مصر.

عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي سموحة لبرنامج رقم 10 مع كريم رمزي :"بشكر لاعبي الفريق على مجهودهم الكبير وقدرتهم على تنفيذ التعليمات بشكل جيد، وهدفي التواجد في المربع الذهبي والاستمرار حتى النهاية ببطولة الدوري".

وتابع: “سموحة حقق نتائج رائعة بإداء مميز أمام الاتحاد السكندري والمصري، وتعليماتي للاعبي سموحة الضغط باستمرار على الخصم واستغلال المساحات والفرص”.

وأضاف: “واجهت الاتحاد السكندري مرتين أثناء تواجدي في غزل المحلة، وسموحة في غضون 10 أيام، وأؤكد أن جميع المباريات صعبة”.

وأختتم: “مروان حمدي يمتلك امكانيات كبيرة، وهو لاعب بدرجة مقاتل ومحطة جيدة جدا لزملائه، ولاعب على المستوى الفني والبدني ممتاز، ويستحق التواجد في صفوف المنتخب الوطني”.

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