زعيم الفن .. يسرا وإلهام شاهين وليلى علوى يهنئن عادل إمام بعيد ميلاده

حرص عدد كبير من نجوم الفن على الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام من خلال توجيه رسائل التهنئة عبر حسابتهم المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعى ومن أبرزهم ..

يسرا

حرصت الفنانة يسرا، علي تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، الـ 82.



ونشرت يسرا مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قالت فيه: "أنت قيمتك كبيرة أوي أوي، بشكرك إنك أدتني من خبرتك كتير، فربنا يخليك لينا ويسعدك زي ما أسعدتني".



وأضافت يسرا:"‏كل سنة وإنت طيب وبصحة وخير وسعادة ومنور علينا حياتنا يا زعيم، إحنا كبار بيك وبوجودك معانا، وحقيقي مفيش كلام يوفيك حقك.. وحشتني️ ‎#عادل_إمام".

إلهام شاهين

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

وظهرت إلهام شاهين من خلال مقطع فيديو تهنئ الزعيم من خلاله،وقالت من خلاله :" كل سنة ونجم نجوم مصر الفنان الكبير زعيم الفن عادل إمام طيب وبخير كل سنه و نجم النجوم عادل إمام بكل خير و فى أحسن صحه .. بحبك من كل قلبى .. و لن أنسى فضلك ما حييت بترشيحك لى فى أول بطوله كبيره لى فى حياتى أمامك .. كان نقله كبيره صنعت نجومية إلهام شاهين .. كل الإحترام لفنك و لشخصك .. عيد ميلاد سعيد حبيب الملايين عادل إمام".

ليلى علوى

هنأت الفنانة ليلى علوي، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده، الـ 82.



ونشرت علوى عبر صفحتها الشخصية على موقع "انستجرام"، صورة الزعيم وعلقت عليها قائلة: "حبيب الكل الزعيم، كل سنة وانت طيب وبألف خير وصحة وبتسعد الناس كلها في الوطن العربي والعالم كله.. بنحبك عيد ميلاد سعيد".