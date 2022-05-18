وفاء عامر تعترف : بروح لـ طبيبة نفسية البيت |فيديو

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها تتعرض لـ ضغوط نفسية، وبالطبع تذهب لـ طبيبة نفسية، مؤكدة أن الطبيبة صديقة لها.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة أون أي، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن "ساعات بروح لها البيت وساعات العيادة، وبتواصل معها بالتلفون بشكل مستمر".

وأوضحت أنها تذهب لـ طبيبة نفسية بسبب مشكلات بالعمل تؤثر على حياتها الشخصية، مؤكدة: "لما عملت دور بخيلة أصبحت أقوم بـ فرك الأموال لحظة الإمساك بها، رغم أنها عادلة لم أفعلها من قبل".

وأشارت إلى أنها فى بعض اللحظات أكون عصبية، وبصوت عالي، وبحالة صعبة، ولذلك أذهب لـ طبيبة نفسية.