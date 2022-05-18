تعاون جديد يجمع حسن الشافعى ومروان بابلو.. تفاصيل

نشر الموزع والملحن الموسيقى حسن الشافعى صورة جديدة تجمعه بـ مؤدى الراب “مروان بابلو" عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

وأشار حسن الشافعى من خلال الصورة عن قدوم عمل فنى جديد يجمعه بمروان بابلو.

أحيا مطرب الراب مروان بابلو أولى حفلاته في مسقط رأس الإسكندرية داخل نادي الإتحاد وحضور جماهيري ضخم.

اشعل بابلو الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة والمحببة لدى الشباب بالإضافة الى اغنيته الجديدة "بربري" التي أطلقها مؤخرا وحقق تريندات مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة الى أغاني البومه الأخير "غابة"، من بينها "كنترول" و"الحب فين" و"دون" و"أتاري"، وأغنية الألبوم الرئيسية التي كسرت حاجز 21 مليون مشاهدة.

كما حرص على تقديم احداث أغانيه "راكور" تلبية لرغبات الجمهور من بين كلماته: "حاسس بنفسي كينج أنا الكونج، طاير فوق السين زي الدرون، برجعهم مكانهم زي الراكور، زي الراكور زي الراكور، نزيه وقارح بحر أنا مالح، مليش في الشعوذة بس سري باتع، طير أنا جارح بصطاد الأرانب.

شارك في إحياء الحفل بابجي وايفل وباتيستوتا و ابو الانوار وتميز بأجواء تنظيميه على غرار سهرات اللايف العالمية للثلاثي محمد الشاعر وأحمد الرفاعي واشرقت وليد The planners .