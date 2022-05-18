بعد الخسارة من طلائع الجيش.. مرتضى منصور يُهدد بانسحاب الزمالك من الدوري

هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالإنسحاب من الدوري المصري هذا العام، في حالة عدم نقل مبارياته خارج ملعب ستاد القاهرة.

وقال الإعلامي هاني حتحوت في تصريحات عبر قناة “صدى البلد” في برنامجه “الماتش”: “ ردود الفعل للخسارة تبدو أصعب عن المباراة الماضية".

وتابع: “ حيث كان يرى رئيس الزمالك أن الخسارة الماضية طبيعية، ولكن في خسارة اليوم يهدد بالإنسحاب من الدوري المصري في حالة عدم الحصول على الموافقات الخاصة بنقل مباريات الفريق خارج ملعب ستاد القاهرة”.

وأضاف: “رئيس الزمالك مرتضى منصور يرى أن الملعب لم يمثل فأل حسناً على الفريق ويطالب بتغييره سواء محلياً أو قارياً”.

وأختتم: “أرى أنه لن يحدث انسحاب ولكن ذلك للضغط على تغيير ملعب الزمالك إلى ملعب أخر”.

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة من طلائع الجيش، بهدف للاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما، على ستاد القاهرة، في إطار الجولة ال19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

" src=" ">