عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

القابضة للمياه: تنفيذ برامج توعوية لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك

صدى البلد

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تنفيذ برامج التوعية بترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها، وغرس ثقافة الترشيد وتنمية الوعى بقضايا المياه لدى الأطفال أجيال المستقبل وتزويدهم بالمعارف والمعلومات وتصحيح أفكارهم وسلوكياتهم فى التعامل مع المياه.

وأشار رسلان، أن وزارة الإسكان والمرافق تولى اهتماما كبيرا بقضايا المياه ورفع الوعى المائى لدى المواطنين، وتحرص الشركة القابضة على تنفيذ برامج توعوية تناسب مختلف الفئات العمرية لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه، مع التركيز على الحملات التوعوية التى تستهدف الأطفال لإمكانية ترسيخ مفاهيم وسلوكيات الحفاظ على المياه والتعامل معها دون إهدار.

وفي سياق متصل، نظمت إدارة التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، زيارة لمجموعة من طلاب "مدرسة جرين فالي" لمحطة مياه الشرب بروض الفرج، وشملت الزيارة شرحا تفصيليا عن مراحل تنقية المياه، وكذلك التعريف بالإجراءات التي تتخذ لمراقبة جودة مياه الشرب قبل وصولها للمواطن، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات على الطلاب تحمل عددا من رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على المياه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

التلفيات تصل لـ مليون جنيه.. مساعد الإسكان يكشف تفاصيل تخريب ممشى أهل مصر

وزير التموين لـ صدى البلد: المواطن لو مسجلش رقم تليفونه مش هنستبعده

مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً

اعتبارا من الخميس.. البنك المركزي يكشف مصير سعر الفائدة

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

أثناء بث مباشر لحلقة طهي.. امرأة تحرق مطبخها بالكامل| شاهد

ترشيحاتنا

طلاب أولى ثانوي يستكملون الجزء الالكتروني لامتحان اللغة الأجنبية

مصر تصدر خضراوات مجمدة بـ23.3 مليون دولار فبراير 2022

لأول مرة منذ 50 عاما.. تعيين سفير إسرائيلي في تشاد

مدرب منتخب مصر السابق يكشف سر رحيل كيروش وقصة صلاح مع الليزر

غرامة 3 ملايين جنيه لصاحب قناة فضائية غير مرخصة طبقا للقانون

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

أحمد السقا يقدم واجب العزاء فى خليفة بن زايد بسفارة الإمارات

فيديو

شقيقان ينهيان حياة شاب في وسط الشارع ويثيران الذعر بقويسنا |فيديوجراف

زوجتي تخجل منه.. يحيى الفخراني يطالب بحظر البوركيني

حرقت المطبخ على الهواء.. سيدة تصور جلسة طهي وتتسبب في كارثة

ما سر العلامة الحمراء على قبر طه حسين؟.. حفيدته تجيب.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ