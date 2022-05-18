القابضة للمياه: تنفيذ برامج توعوية لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تنفيذ برامج التوعية بترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها، وغرس ثقافة الترشيد وتنمية الوعى بقضايا المياه لدى الأطفال أجيال المستقبل وتزويدهم بالمعارف والمعلومات وتصحيح أفكارهم وسلوكياتهم فى التعامل مع المياه.

وأشار رسلان، أن وزارة الإسكان والمرافق تولى اهتماما كبيرا بقضايا المياه ورفع الوعى المائى لدى المواطنين، وتحرص الشركة القابضة على تنفيذ برامج توعوية تناسب مختلف الفئات العمرية لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه، مع التركيز على الحملات التوعوية التى تستهدف الأطفال لإمكانية ترسيخ مفاهيم وسلوكيات الحفاظ على المياه والتعامل معها دون إهدار.

وفي سياق متصل، نظمت إدارة التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، زيارة لمجموعة من طلاب "مدرسة جرين فالي" لمحطة مياه الشرب بروض الفرج، وشملت الزيارة شرحا تفصيليا عن مراحل تنقية المياه، وكذلك التعريف بالإجراءات التي تتخذ لمراقبة جودة مياه الشرب قبل وصولها للمواطن، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات على الطلاب تحمل عددا من رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على المياه.