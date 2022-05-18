المعهد القومي للبحوث الفلكية: صور انشقاق القمر كلها مفبركة

علق الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية علي الصور المنتشرة عن انشقاق القمر خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحته الرسمية علي " فيس بوك".

وكتب:" الصور المنتشرة بخصوص انشقاق القمر غير صحيحة، ولم يحدث أي شيء غير طبيعي أو غير مألوف خلال عملية خسوف القمر أمس الأول، وهناك متابعة ورصد دقيق علي سطح القمر من خلال التلسكوبات المتخصصة بالمعهد"

وأكمل:" ولم يثبت وجود أي ظواهر غير طبيعية علي سطح القمر، سواء انشقاق أو خلافة، م يصل للمعهد من وكاله ناسا أو مصادرها شيء بخصوص هذا الأمر سواء بالنفي أو الإيجاب، وتلك المعلومات خاطئة وغير صحيحة بالمرة".

يذكر أنه قد أكتشف علماء وكالة ناسا الفضائية، وجود شق في القمر يبلغ طوله عدة مئات من الكيلومترات، ثم اكتشفوا بعد ذلك عدد من التشققات على سطح القمر، لكنهم لم يعرفوا حتى الآن سبب وجود هذه الشقوق، إلا أن بعض العلماء يعتقدون أنها نتيجة لتدفق بعض الحمم المنصهرة ولكن هذه وجهة نظر فقط.

تظهر التشققات على سطح القمر وكأنها موصولة بلحام، وكأن السطح كان قد أنشق ثم التحم مرة أخرى، ومازال العلماء في حيرة من أمرهم يبحثون الامر، ولم يجدوا تفسير، حيث كل النظريات التي تم طرحها لا تتناسب مع طبيعة الصور الملتقطة.