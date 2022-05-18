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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أكاديمية البحث العلمي تمد فترة التقدم بمقترحات بحثية للتكيف مع التغيرات المناخية

رئيس أكاديمية البحث
رئيس أكاديمية البحث العلمي

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم بناء على طلب مجتمع البحث العلمى المصرى فى إتاحة مزيد من الوقت للتقدم بمقترحات تلبى تطلعات الدولة، ونظراً لأهمية الموضوع وترقب مجتمع البحث العلمى الدولى لمؤتمر المناخ فقد تقرر مد فترة التقدم للنداء القومي للباحثين المصريين في الداخل والخارج عن برامج الأكاديمية للتمويل الأخضر في مجال: "التكيف مع التغيرات المناخية وصون الطبيعة" حتي 29 مايو 2022 من خلال ارسال المقترحات البحثية على البريد الإلكتروني [email protected] ، و [email protected] بعد ملء نموذج التقدم والإطلاع على الشروط والمجالات المتاحة من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية 

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ويأتي هذا النداء الموجه ضمن الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتكيف مع التغيرات المناخية، في إطار الدراسة الاستراتيجية التي أعدتها المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على هامش مؤتمر شرم الشيخ للمناخ "COP 27" الذي تُنظمه مصر وسيعقد خلال شهر نوفمبر القادم، وتضع  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة إمكاناتها للمشاركة ضمن منظومة الجهات الرسمية المسؤولة عن تنظيم هذا الحدث العالمي بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة البيئة وكافة الجهات المعنية للعمل على إنجاحه لما يُمثله من تأكيد على ريادة مصر وتقدير دورها عالميًا.
الجدير بالذكر أن هذا النداء الذي أطلقته الأكاديمية في 7 مايو 2022؛ لدعم مشروعات البحوث والتطوير والابتكار القومية، يهدف لدعم مؤسسات الدولة في التكيف مع التغيرات المناخية، في إطار المبادرات التي وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار بتنفيذها من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمراكز البحثية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتعامل مع قضايا تغيرات المناخ باعتبارها واحدة من أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة التي تعمل وزارة التعليم العالي على تحقيقها، وكذلك دعم بحث علمي تطبيقي لإيجاد حلول عملية ومُبتكرة لمجابهة ما يتبع التغيرات المناخية من تأثيرات ومخاطر وتهديدات مُحتملة.

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