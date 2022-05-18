الدفاع الأوكرانية: قادة الجيش مازالوا في آزوفستال.. وسلطات دونيستك تتوعد بمحاكمة المُستسلمين

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم، الأربعاء، أن هناك عددا كبيرا من المقاتلين في آزوفستال والمفاوضات ما زالت جارية.

ومن جانبها، أكدت سلطات دونيستك أن القيادات العليا للمجندين الأوكرانيين المحاصرين في آزوفستال لم تخرج بعد ولم تستسلم.

وقال زعيم الانفصاليين في شرق أوكرانيا، دينيس بوشلين، إن: " كبار القادة في الجيش الأوكراني ما زالوا بمصنع آزوفستال".

وشدد بوشيلين على محاكمة المقاتلين المستسلمين في آزوفستال، مشيرا إلى أن المحكمة ستقرر مصيرهم لاحقا.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليومي حول العملية العسكرية، إن 959 مسلحا من آزوفستال استسلموا منذ يوم الاثنين الماضي، بينهم 80 مصاباً.

وأشارت إلى أن 694 مقاتلا أوكرانيا متحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية، استسلموا خلال الـ24 ساعة الماضية.



ويأتي استسلام الجنود الأوكرانيين بعد حصار دام نحو 80 يوما، وأعلنت كل من روسيا وأوكرانيا سقوط آخر معاقل المدينة الساحلية التي شهدت معارك ضارية، كما كشفت أوكرانيا عن استمرار محاولات نقل الجنود إلى مناطق سيطرتها وإنقاذهم من مصير مجهول في قبضة روسيا.