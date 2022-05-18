لإمداد كل سيارات فولكس فاجن.. سكودا تفتتح مصنعا جديدا للبطاريات الكهربائية بالتشيك

بدأت شركة سكودا في بناء خلايا البطاريات للمركبات الكهربائية في جمهورية التشيك بلدها الأم، لتصبح بهذه الخطوة أول علامة تجارية تنتمي لمجموعة فولكس فاجن تقوم بذلك خارج ألمانيا.

وفقا لتقرير "أوتو كار" المتخصص في السيارات والنقل، ستعمل سكودا خلايا البطاريات الكهربائية المصنعة في التشيك على تشغيل طرازات سكودا إينياك iV و سكودا إينياك iV الكوبيه وغيرها من السيارات المبنية على المنصة الهندسية الكهربائية MEB المملوكة لشركة فولكس فاجن ، والتي يتم تجميعها على خط إنتاج جديد في مصنعها الرئيسي في ملادا بوليسلاف، وهو المصنع الجديد الذي استثمرت سكودا حوالي 130 مليون يورو (109 مليون جنيه إسترليني) لبنائه.

تزعم سكودا أن المصنع يمكن أن ينتج أكثر من 250 ألف من خلايا البطاريات سنويًا مع توظيف حوالي 250 عامل.

حتى اللحظة الحالية، يتم تصنيع جميع البطاريات الكهربائية في مصانع فولكس فاجن في ألمانيا والتي بدورها تمد كل السيارات المبنية على MEB بالطاقة.

وصف مايكل أويلجيكلاوس ، رئيس الإنتاج والخدمات اللوجستية بشركة "سكودا"، بدء الإنتاج بأنه "يوم خاص جدًا" للشركة، مضيفا "نحن الآن نصنع المكون الرئيسي المطلق في قلب الشركة".

سيكون مصنع سكودا الجديد بدولة التشيك قادرا على إنتاج بطاريات تعمل بجهد 55 كيلو واط في الساعة و 62 كيلو واط في الساعة و 82 كيلو واط في الساعة ، وبالتالي لتلبي احتياجات كل السيارات الكهربائية على اختلاف علاماتها التجارية التي تعمل تحت مظلة المجموعة الأم فولكس فاجن.

يتم تصنيع حزم البطاريات من عدد مختلف من الوحدات: ثمانية وتسعة و 12 على التوالي ، مع كل وحدة تحتوي على 24 خلية.

الجدير بالذكر أن سكودا سبق لها أن أكدت أنها ستطلق ما لا يقل عن ثلاث سيارات كهربائية أخرى بحلول عام 2030 ، وكلها ستكون أقل من إينياك من حيث السعر والحجم.