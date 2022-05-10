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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل لـ 110 آلاف جنيه.. زيادة في أسعار سكودا سكالا 2022

تصل لـ 110 الاف جنيه
تصل لـ 110 الاف جنيه .. زيادة في اسعار سكودا سكالا 2022

شهدت السيارة سكودا سكالا موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية، وذلك عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، وقدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 95 الف جنيه حتى 110 الاف جنيه.

سكودا سكالا موديل 2022

زودت السيارة سكودا سكالا موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 155 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 

ومن خلال هذه التقنيات الفنية تتسارع السيارة سكودا سكالا موديل 2022 من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.8 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 188 كيلومتر في الساعة.

سكودا سكالا موديل 2022

وتقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 6.2 لتر عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كم، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية، مع مرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وخاصية متابعة ضغط الاطارات.

 

وتحتوي السيارة سكودا سكالا موديل 2022 على قفل مركزي، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، بالاضافة إلى كاميرا خلفية، وحساسات حركة، وخاصية تفعيل السيارة بدون مفتاح، وفتحة سقف بانرواما للفئة عالية التجهيز و حساسات ركن أمامية.

سكودا سكالا موديل 2022

أسعار السيارة سكودا سكالا موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة 

 

الفئة الأولى Ambition سكودا سكالا موديل 2022 بقيمة قدرها 465 ألف جنيه بدلًا من 370 الف جنيه.

الفئة الثانية Style سكودا سكالا موديل 2022 بقيمة قدرها 550 ألف جنيه بدلًا من 440 الف جنيه.

سكودا سكالا موديل 2022
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