بمشاركة اساتذة مصريين وعرب واجانب.. 5 حلقات نقاشية على أجندة مؤتمر الإعلام العربي

ينطلق في التاسع والعشرين من مايو الجاري المؤتمر العلمي الدولي لكلية الاعلام جامعة القاهرة بعنوان "تحديات الاعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة " تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ورئاسة الدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية.

ويناقش المؤتمر علي مدي سبعة عشر جلسة القضايا الخاصة بالتحديات التي بواجهها الاعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة، من خلال خمس حلقات نقاشية و١٢ جلسة تناقش البحوث التي تقدم بها باحثون من مصر والعالم العربي.

وصرحت الدكتورة هويدا مصطفي رئيس المؤتمر بان المتحدثين في الجلسة الافتتاحية هم د. اشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط والتعاون الدولي سابقا والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وغادة لبيب نائب وزير الاتصالات والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية ود.محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام بمجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن وم. حسام صالح المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية فضلا عن رئيس الجمعية الدولية للاتصال.

واضافت انه في اطار المشاركة مع الجمعية الدولية للاتصال والكلية في المؤتمر هذا العام سيتم عقد ثلاث جلسات اون لاين عبر زووم في اليوم السابق علي افتتاح المؤتمر، الجلسة الاولي ترأسها د.حنان بدر المنسقة الاقليمية للجمعية وتخصص الجلستان الثانية والثالثة لمناقشة مجموعة بحوث تقدم بها شباب الباحثين ترأسهما كل من د.اماني فهمي عميدة كلية الاعلام بجامعةmsa ود.فاطمة الزهراء السيد الاستاذ المساعد باعلام القاهرة



وتعقد حلقتان في اليوم الاول للمؤتمر، يرأس الاولي الدكتور حسن عماد مكاوي وتتولي ادارتها الدكتورة وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وامين عام المؤتمر، ويتحدث فيها الدكتور سامي الشريف والدكتورة ايناس ابو يوسف والدكتور حسن علي والدكتورة نجوي سمك وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتورة هبة شاهين والدكتورة امل السيد والدكتورة علاء زهران الرئيس السابق لمعهد التخطيط القومي والدكتورة سهير صالح والدكتورة رباب عبد الرحمن والدكتورة الاميرة سماح فرج ود.نسرين عبد العزيز والكاتب الصحفي د.حسام فتروق مصباح قطب الي جانب الكاتب د.مدحت العدل ود.محمد حبيب وا.حسن مصطفي رئيس الملتقي السنوي للمسئولية المجتمعيةوالتنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة وسام نصر امين عام المؤتمر إلى ان الحلقة النقاشية الثانية سيكون عنوانها :الاعلام الرقمي والتنمية المستدامة وترأسها د.فاطمة الزهراء السيد وتديرها الدكتورة نرمين الازرق ويشارك فيها اساتذة اجانب من الولايات المتحدة وغانا.

وتقام الحلقة الثالثة، في اليوم الثاني للمؤتمر وموضوعها "التربية الاعلامية والتنمية المستدامة"و يرأسها الدكتور سامي طايع وتديرها الدكتورة حنان جنيد ويتحدث فيها اساتذة من اسبانيا وكندا ومصر فضلا عن مدير ادارة الاعلام باليونسكو

وتناقش الحلقة الرابعة موضوع الاعلام البيئي والتنمية المستدامة ويرأسها الدكتور عادل عبد الغفار ويديرها الدكتور محرز غالي ويشارك فيها الدكتور عصام نصر والدكتور محمد شومان والدكتورة حنان يوسف والدكتورة امال الغزاوي والدكتورة هالة نوفل والدكتورة نيرمين زكريا والدكتورة دينا ابو زيد والدكتورة محمد عليش رئيس قسم الاتصال الجماهيري بالجامعة الامريكية بالشارقة-دولة الامارات ود.حسين اباظة المساعد السابق للمدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة ود.احمد قنديل رئيس وحدة الدراسات الدولية وبرنامج دراسات الطاقة بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والدكتور سعيد حامد الاستاذ المشارك بكلية الخوارزمي -دولة الامارات والدكتور عبد الجواد ابو كب رئيس مجلس امناء مؤسسة الاعلام والتحول الرقمي ومحمد درويش مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه وخالد سعد كبير مذيعي القناة الاولي بالتليفزيون المصري

من جانبها اضافت الدكتورة ليلي عبد المجيد رئيس اللجنة الاعلامية للمؤتمر ان الحلقة الخامسة والاخيرة تناقش الاعلام التنموي :رؤي ونماذج عربية وترأسها د.هويدا مصطفي وتديرها الدكتورة ليلي عبد المجيد ويشارك فيها الدكتورة عواطف عبد الرحمن والدكتورة نسمة البطريق ود.هبة الله السمري ود اماني فهمي والدكتورة عزة عبد العظيم والدكتور يحيي تقي الدين عميد كلية العلوم الانسانية والاجتماعية جامعة المسيلة بالجزائر ود.فهد الطياش الاستاذ بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية ود.محمد العامري رئيس قسم العلاقات العامة بكلية الاعلام جامعة بغداد والدكتور عبد الله ابيل رئيس قسم الاعلام بجامعة بن زهر بالمغرب والدكتور عبد الرحمن المطيري استاذ بجامعة الامام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية.

كما يشارك فيها ايضا الدكتور رضوان بلخيري استاذ الاعلام بجامعة العربي بالجزائر والدكتور محمد دحماني استاذ الاعلام بجامعة المسيلة بالجزائر والدكتور عبد الصادق حسن والدكتور فهيمة عبد الله الاستاذين المساعدين بالجامعة الاهلية بالبحرين ود.سفيان ملولي استاذ الاعلام المشارك بجامعة صفاقس بتونس

ومن الخبراء عبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام وراندة فؤاد رئيس المنتدي العربي للبيئة والتنمية والفنانة التشكيلية ونشوي الحوفي صحفية وعضو المجلس القومي للمرأة.