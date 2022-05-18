الاختيار 3.. تسجيل لمرشد الإخوان: شهادتنا مجروحة في محمد مرسي

تضمنت حلقات مسلسل “الاختيار 3”، إذاعة عدد من التسجيلات لقيادات الإخوان وعلى رأسهم خيرت الشاطر ومحمد مرسي والمرشد محمد بديع، وهم يتحدثون عن حقيقة أفكارهم ونواياهم تجاه مصر أثناء توليهم مقاليد الحكم.

وشهدت الحلقة 24 من مسلسل الاختيار 3 ، تسجيل جديد جمع محمد مرسي وخيرت الشاطر ومرشد الإخوان محمد بديع بعد انتخاب الأول رئيسا للجمهورية.

وقال محمد بديع، إنه تلقى رسالة من السفير الإيطالي نقلا عن رئيس وزرائه يمدح فيها أفكار محمد مرسي الاقتصادية، موضحا: " أنا مش هتكلم عنه لإن شهادتنا مجروحة فيه عشان بنحبه".

واستطرد محمد بديع، أن رئيس الوزراء الإيطالي أعجب بأفكار محمد مرسي الاقتصادية، هذا إلى جانب تمسكه بالقيم والأخلاقيات موضحا:" لما ربنا يختار لمصر رئيس بهذا الشكل فا هو رايد للبلد دي الخير".

وعرض مسلسل “الاختيار 3” وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة “الاختيار 3” مجموعة كبيرة من النجوم، منهم خالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.