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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح البرومو الدعائي للموسم الجديد من هاملت بالمقلوب .. شاهد

صدى البلد

طرحت الصفحة الرسمية لمسرحية "هاملت بالمقلوب" علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، البرومو الدعائي الرسمي للموسم الجديد المقرر انطلاقة غدا الخميس ، فى التاسعة مساء علي خشبة مسرح السلام، ويأتي ذلك بعد تحقيق العرض نجاح كبير خلال موسمه الماضي علي المستوي النقدي والجماهيري، وإقراره علي 14 مقرر دراسي بالجامعات والمعاهد المتخصصة.

عودة هاملت بالمقلوب على مسرح السلام الخميس المقبل.. وإقرارها مادة دراسية بالجامعات

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ويرصد  العرض واقع الإنسان فى العصر الحديث ومدى المتغيرات من هاملت الإنسان فى هذا العصر الملىء بالمتغيرات الصحية والسياسية وكل الأمور التى نعيشها فى زمننا الحالى.


"هاملت بالمقلوب" إنتاج فرقة المسرح الحديث، تحت إدارة الفنان محسن منصور، وهي بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف د. سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر،مخرجان منفذان نور السيد، أحمد أمين، إخراج مازن الغرباوي.


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مسرح السلام خالد الصاوي حسن منصور مهرجان كان محمد شاكر محسن منصور احمد فوزى

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