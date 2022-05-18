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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمهيدا لتشغيلها.. محافظ المنيا يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالصحراوي الغربي

محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد محطة الصرف الصحي

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، اليوم الأربعاء، محطة الرفع المساعد 2 ومحطة معالجة صرف صحى المنيا، الواقعة غرب مركز المنيا بالصحراوي الغربي، وذلك تمهيدا لبدء تشغيلها رسميا .

رافق المحافظ، خلال الزيارة، الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس منتصر عبد الوهاب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

استمع المحافظ إلى شرح عن المحطة وكيفية معالجة المياه بها وأكد المحافظ على أهمية معالجة مياه الصرف الصحي بما يحقق الحفاظ على البيئة، موضحًا أن مياه الشرب والصرف الصحي من المرافق والخدمات الأساسية التي تعد من أولى الاهتمامات ، ولها مردود إيجابي على المواطن، وفي مقدمة مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة.

وجه المحافظ، رئيس المدينة ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ومدير الأملاك بالمحافظة، بعمل محضر انضمامي لتسليم المحطة لأحد المستثمرين لبدء التشغيل الرسمي.

وأوضح المهندس منتصر عبد الوهاب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن المخطط العام لمحطة معالجة الصرف الصحي يتكون من محطة الرفع الرئيسية رقم "1" ومحطة الرفع المساعدة رقم"2" وكذلك محطة معالجة الظهير الصحراوي الغربي بطاقة 90 ألف م3/يوم، وخط طرد بطول 22 كم.

وخلال جولته بمركز المنيا ، تابع "القاضي"، أعمال ازدواج وتطوير الوصلة من الطريق الصحراوي الغربي حتى مدينة المنيا بطول 25 كم وجاري تنفيذ المرحلة الأولى بطول 10 كم ، وتنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري.

كما تفقد محافظ المنيا ، أعمال تطوير وتجميل طريق مصر أسوان الزراعي بدءا من كوبري المحطة وانتهاء بكوبري الاخصاص وعمل سور خرساني بامتداد الطريق وذلك  بحضور محمد بكر مدير وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة، المهندس نيازى مصطفى مدير وحدة التطوير الحضري ، المهندس أحمد حسين ممثل مديرية الطرق.

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