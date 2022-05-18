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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم تتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

احدى لجان امتحانات
احدى لجان امتحانات الشهادة الاعدادية

تفقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم، ومنها لجنة مدرسة طامية الرسمية للغات، ولجنة مدرسة الشهيد عادل فتحي غطاس (السلام الإعدادية سابقا) ولجنة مدرسة الساحة ولجنة مدرسة الحادقة للتعليم الأساسي، ولجنة مدرسة الشيخ حسن الإعدادية.

وأكدت مدير المديرية على توفير الأجواء المناسبة للطلاب من أجل أداء الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، وعدم اصطحاب التليفون المحمول للطلاب وكذلك المعلمين داخل اللجان.

كما تابعت مدير المديرية غرفة عمليات إدارة طامية التعليمية، وتابعت مدير المديرية، أيضا غرفة العمليات المركزية بالمديرية، لمتابعة أعمال الامتحانات على مستوى المحافظة، من خلال التواصل المباشر مع غرف عمليات الإدارات التعليمية.

جدير بالذكر، أن طلاب الصف الثالث الإعدادي أدوا اليوم الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2021/ 2022 وبلغ عددهم 65122 طالب وطالبة، موزعين على عدد 260 لجنة.

كما أدي طلاب الصف الأول الثانوي العام الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية على مستوى المحافظة، وبلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحان 14447 طالب وطالبة، وعدد الحضور 14391 طالب وعدد الغياب 56 طالب وطالبة.

مدير مديرية تعليم الفيوم تتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2022

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