إعلاميو21 دولة من مبنى الأوقاف: العاصمة الإدارية أيقونة القرن21 وتاريخ جديد لمصر

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين اليوم الأربعاء على هامش فعاليات دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية زيارة لمبنى وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة للإذاعيين المشاركين في دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية، حيث قاموا خلالها بجولة داخل المبنى الجديد وأروقة وزارة الأوقاف صحبة محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واستمعوا إلى شرح تفصيلي لهيكل المبنى الجديد لوزارة الأوقاف.



وخلال الزيارة أبدى المشاركون في الدورة انبهارهم بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مؤكدين أن مصر غنية بأبنائها، عريقة بحضارتها ماضيها وحاضرها ، وأن ما شاهدوه في العاصمة الإدارية طفرة معمارية عملاقة، ودولة تكنولوجية حديثة، وهذه العاصمة تشكل تاريخًا جديدًا لمصر وتعد أيقونة القرن الحادي والعشرين معماريًّا .