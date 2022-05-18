عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالص العزاء.. شوبير ينعى والد محمد سراج عضو مجلس الأهلي

صدى البلد

نعى الاعلامي أحمد شوبير، والد محمد سراج عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، وذلك عبر حسابه على تويتر.

وكتب: “خالص العزاء فى وفاة اللواء زكريا سراج الدين والد الصديق العزيز دكتور محمد سراج عضو مجلس ادارة النادى الاهلى رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وألهم ذويه كل الصبر والسلوان”.

txt

شوبير لـ الأهلي:قرار إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب لن يتغير

txt

شوبير لـ زوجة موسمياني: ما سر اختيارك هذا التوقيت لإطلاق تصريحاتك المستفزة

ووجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لـ هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم، بسبب أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" الكاف محير، الأمور تسير “خلطبية”  داخل الاتحاد الأفريقي والعمل غير ممتع مع إدارة لا تمتع بالاحترافية".

أضاف شوبير:" مهم جدا عندما يكون لديك مسئولا في المحافل الدولية وأن يكون مؤثرا، لازم ممثل مصر في الكاف والفيفا يكون قوي ومحارب، وأن يكون واضحا ويتحدث أمام الجميع مثل فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ووديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي".

واختتم شوبير:" أنت انتخبت لأنك مصري، فأنت تمثل مصر وتدافع عن حقوق المنتخبات الوطنية وجميع الأندية المصرية، لا أقول لك عين لي حكم بعينه لإدارة مباراة، ولا احتساب نتيجة لقاء لي، كل ما أطلبه هو ضمان تحقيق العدالة".



 

الأهلى احمد شوبير النادي الأهلي هاني ابو ريدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

الكلام ده عيب.. ميدو يفتح النار علي مرتضي منصور بسبب ستاد القاهرة

فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا

مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً

موهبة الأهلي مفاجأة قائمة إيهاب جلال في معسكر منتخب مصر المقبل

طارق يحيي يكشف أسباب تراجع مستوى الزمالك فى الدوري

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

مهاترات فيريرا غير محسوبة.. أيمن يونس: من يشاهد ثنائي الزمالك يُصاب بالضغط|فيديو

ترشيحاتنا

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

شكري: خطوات فعالة يتم تنفيذها لمواجهة تغير المناخ | فيديو

مفوض أوروبي: فشل تمرير الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا

الأعلى للأزهر: الشيخ خليفة رمز للعطاء وقاد بلاده بحكمة داخليا وخارجيا

خاص| مهاجم الوداد السابق: الأهلي يستطيع الفوز خارج مصر وداخلها بكل سهولة

كيفية شكر الله على نعمه .. ردد كلمتين يوميا لضمان بقاء النعم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

فيديو

حقيقة انشقاق القمر مرة ثانية بعد معجزة النبي محمد .. وكالة ناسا تكشف

وفاة ومرض ونصب وحوادث.. فنانون في مرمى سهام الأزمات.. فيديو

مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري.. تفاصيل

يحيي الفخراني ينتقد البوركيني .. ومجلس الشيوخ يناقش الأزمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

اﻟﻤﺰﻳﺪ