خالص العزاء.. شوبير ينعى والد محمد سراج عضو مجلس الأهلي

نعى الاعلامي أحمد شوبير، والد محمد سراج عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، وذلك عبر حسابه على تويتر.

وكتب: “خالص العزاء فى وفاة اللواء زكريا سراج الدين والد الصديق العزيز دكتور محمد سراج عضو مجلس ادارة النادى الاهلى رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وألهم ذويه كل الصبر والسلوان”.

ووجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لـ هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم، بسبب أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" الكاف محير، الأمور تسير “خلطبية” داخل الاتحاد الأفريقي والعمل غير ممتع مع إدارة لا تمتع بالاحترافية".

أضاف شوبير:" مهم جدا عندما يكون لديك مسئولا في المحافل الدولية وأن يكون مؤثرا، لازم ممثل مصر في الكاف والفيفا يكون قوي ومحارب، وأن يكون واضحا ويتحدث أمام الجميع مثل فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ووديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي".

واختتم شوبير:" أنت انتخبت لأنك مصري، فأنت تمثل مصر وتدافع عن حقوق المنتخبات الوطنية وجميع الأندية المصرية، لا أقول لك عين لي حكم بعينه لإدارة مباراة، ولا احتساب نتيجة لقاء لي، كل ما أطلبه هو ضمان تحقيق العدالة".

خالص العزاء فى وفاة اللواء زكريا سراج الدين والد الصديق العزيز دكتور محمد سراج عضو مجلس ادارة النادى الاهلى

رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وألهم ذويه كل الصبر والسلوان pic.twitter.com/opYewAY0pL — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) May 18, 2022





