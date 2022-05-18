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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفوض أوروبي: فشل تمرير الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا

روسيا وأوروبا
روسيا وأوروبا

أعلن المفوض الأوروبي، باولو جينتيلوني، اليوم الأربعاء، أن الحزمة الـ6 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا تم الاعتراض عليها، وفق ما ذكرت وكالة “سبوتنيك”.

وأعرب جينتيلوني على قناة رأي نيوز 24، عن "أمله في إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق".

وقال: "اعتمدنا 5 حزم من العقوبات بسرعة كبيرة وبالإجماع، ولكن الحزمة السادسة لا تزال معلقة لأسباب معروفة، أنا متفائل بشأن احتمالات التوصل إلى حل وسط".

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وفي وقت سابق، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فشلوا في الاتفاق على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.

وقال بوريل في إفادة صحفية: “لسوء الحظ لم نتمكن اليوم من التوصل إلى اتفاق لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة العقوبات السادسة، ونواجه نفس الصعوبات مع الإجماع على حظر النفط”.

وقال بوريل، إن “الاتحاد الأوروبي سيقدم 500 مليون يورو إضافية لمساعدة أوكرانيا عسكريا”، مضيفًا أن مساعدة الاتحاد الأوروبي وصلت الآن إلى ملياري يورو.

الاتحاد الأوروبي روسيا أوكرانيا باولو جينتيلوني

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