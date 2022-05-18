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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: ردنا على انضمام فنلندا إلى الناتو سيكون مفاجأة.. والجيش سيقرر

روسيا
روسيا

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن الرد على قرار فنلندا بالانضمام إلى الناتو سيكون مفاجأة والجيش الروسي سيقرر.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، قالت زاخاروفا، ردا على سؤال صحفي فنلندي حول نوع من الإجراءات العسكرية والإطار الزمني الذي وضعته روسيا للرد على فنلندا فيما يتعلق بطلبها للانضمام إلى عضوية الناتو، إن: “الرد سيكون مفاجأة".

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وأضافت: "هذا يعود إلى وزارة الدفاع لدينا. سيتم اتخاذ القرار مع الأخذ في الاعتبار كافة العوامل والميزات الخاصة بكيفية تطور عضوية فنلندا في الناتو”.

وتابعت “بناء على كل هذه المعايير، سيتم اتخاذ القرار، ولكن الأمر متروك في المقام الأول للجيش".

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