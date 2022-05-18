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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مختار جمعة يستقبل الإعلاميين المشاركين بدورة الأوقاف بمسجد الفتاح العليم

صدى البلد

نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدة تغريدات متتالية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب وزير الأوقاف:"مرحبا بضيوف مصر الأعزاء من السادة الإعلاميين المشاركين بدورة أكاديمية الأوقاف الدولية في مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة ".

واضاف مختار جمعة :"إشادة بالغة من الإعلاميين المشاركين في دورة أكاديمية الأوقاف الدولية وانبهار كبير بمنجزات الدولة المصرية في مجال عمارة المساجد" .

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن القرآن الكريم كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهـو أحسن الكلام وأجمــله، وأصـدق الحــديث وأبلغـه، وأحسن القصـص وأعـذبه، يقول الحق سبحانه: "نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآَنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ" (يوسف: 3)، ويقول سبحانه: "الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ" (الزمر: 23)،
وهو عِزُّ هذه الأمة وشرفها، يقول الحق سبحانه:" لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ " (الأنبياء: 10) .

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