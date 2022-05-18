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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير النقل السابق: قرار إدارة الموانئ بالتعاون مع القطاع الخاص صحيح 100%

موانئ
موانئ

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، إن مصر لديها 2000 كيلو من الشواطئ في مصر، ولديها موانئ تمر بها تجارة العالم أجمع، من بينها ميناء دمياط والإسكندرية واللذان لهما أهمية كبرى في التجارة الداخلية للدولة.

وأضاف "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أن جميع الموانئ الناجحة تكون عبارة عن شركات، موضحًا أن الدولة ستتحول إلى مراقب ومنظم للأنشطة التي يقوم بها القطاع الخاص لإدارة الموانئ، وهناك شركات خاصة تتولي التشغيل والصيانة والإدارة في دور السياسات التي توضحها الحكومة أو المالك الأصلي. 

وتابع وزير النقل السابق، أننا بحاجة لشركات خاصة تستثمر مع الدولة في إدارة الموانئ، بما يساهم في تعظيم العائد من الموانئ، موضحًا أن ميناء الإسكندرية كان يستقبل 2 مليون حاوية خلال عام 2019، ومتوقع أن تصل لـ 4 ملايين حاوية خلال 2030، ولا بد من زيادة كفاءة الموانئ والأرصفة لتتناسب مع ذلك، وهذا لن يحدث بدون شركات متخصصة، مشددًا على أن قرار إدارة الموانئ  بالتعاون مع القطاع الخاص صحيح 100%، موضحًا أن الملكية للموانئ تظل ملكية الدولة.  

هشام عرفات وزير النقل أخبار التوك شو اليوم ميناء دمياط

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