بيع شركات مصرية| أحمد موسى: مداخلة وزير النقل أخرست أصوات الغربان السوداء

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يقدم الشكر لـ وزير النقل الفريق كامل الوزير، موضحًا أن مداخلته أمس بالبرنامج أغلقت الأبواب التى كانت مفتوحة على البلد.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن أصوات الغربان السوداء، كانت تتحدث عن البيع، وتشكك فى بعض الأشياء.

ولفت إلى أن مداخلة وزير النقل، كشفت كل شئ، وأخرست أصوات الغربان السوداء التى تروج شائعات ضد الوطن.

وقد أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه لن يشتري أحد شركات مصرية ويتحكم في المصريين، و لا يوجد ضمان من أصول مصر لأي قرض حصلنا عليه.

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد،، أن دول العالم تحصل على قروض لتنفيذ مشروعات، لافتا إلى أن مصر ستحصل قروض على مستوى أمن مع دراسة الحد الأمن للدين العام.

وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن القروض الميسرة لتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن القروض التي يتم الحصول عليها بضمان سيادي من الدولة.

وأكمل وزير النقل، أن شركة وطنية مصرية تدير الطرق وتقوم بالتصميم والإنشاء، وسيتم تحقيق أرباح مجزية من استثمار الأجانب في الموانيء، لافتا إلى أن لدينا 18 ميناء تجاريا وسيتم دمج 7 موانئ في شركة واحدة.