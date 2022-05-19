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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أغرب عملية سرقة في التاريخ.. اللصوص أعادوا المسروقات بعد أيام بالهند

صدى البلد

نسمع كثيرا عن عمليات السطو والسرقات التي يقوم بها البعض، وعادة تكون على المنازل الفخمة أو المجوهرات الثمينة، ولكن قام لصوص في الهند بسرقة معبد هندي و لكن كان الغريب فيما فعلوه عقب السرقة. 


ووفقا لما ورد في وكالة "فرانس بريس"، فإن مجموعة من اللصوص قاموا بسرقة بعض الممتلكات من معبد هندي الأسبوع الماضي و لكن يبدو أن الأمر لم يمر مرور الكرام. 

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تلقت السلطات الشرطية الهندية بلاغا بسرقة بعض الأواني الثمينة المصنوعة من الذهب و المعادن النفسية الموجودة في أحد المعابد الأاسبوع الماضي و كانت جريمة غامضة للغاية . 
أوضحت السلطات أنها تلقت بعد أيام اتصالا من أحد كهنة المعبد، أوضح فيه أن اللصوص الذين سرقوا أغراض المعبد قاموا بإعادتها مرة آخرى ووضعوها أمام منزله و تركوا رسالة تشير إلى انهم نادمين على فعلتهم. 

جدير بالذكر، أن الكاهن أوضح أن الرسالة كانت تفيد بأن اللصوص ندموا على فعلتهم، و ذلك بسبب عدم قدرتهم على النوم ولا تناول الطعام منذ وقت السرقة و قرروا أن الحل الأمثل للتخلص من إحساس الذنب إعادتها مرة أخرى. 
 

عمليات السطو سرقات المنازل الفخمة المجوهرات الثمينة لصوص الهند معبد هندي

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