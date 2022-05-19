مبروك عطية: التمسح بالدين ظاهرة شائعة وخطيرة جدا

قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي إن التمسح بالدين ظاهرة شائعة وخطيرة جدا وكل منكر يحدث يرتبط به.

وأضاف مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر على ام بي سي مصر أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد التعامل مع ٦ اصناف هم من الربا ولم تكن من بينها الاموال البنكية مشيرا إلى أن المال قوام الحياة وينبيغي اخذ الحذر والضمانات عند التعامل به.





قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، في بيانه حكم الترحم على الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي ، إن الترحم يكون للجميع وليترك أمر القبول لله تبارك وتعالى.

الترحم على شيرين أبو عاقلة

وبين مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر: “أنت تدعي بالرحمة من الشهداء المسلمين من سيدخل جهنم قرأ القرآن ليقال قارئ وقد قيل، والشهيد ربنا يقول له كنت تقاتل ليقال وقد قيل، ومن يطعم ليقال كريم، إن لم يكن عمله فيه إخلاص”.

وأضاف مبروك عطية في بيانه فضل المداومة على العبادة بعد رمضان، إن خير الصيام صيام داود كان يفطر يوم ويصوم يوما، مشيرا إلى أن من يريد طاعة الله فليس الأمر مقتصرا على رمضان، فمنهج هذا الدين قليل دائم خير من كثير منقطع، وخير العمل وأحبه أدومه.

وتابع المستحب في قراءة القرآن الكريم التدبر وهو ما ينقصنا، موضحاً أن للتدبر آلياته التي ذكرت وهي 15 علما المواطن يقرأ ويسمع وعنده آيات لا تحتاج الخمسة عشرة علما، حفظه وتدبر ليس واجب على كل مسلم، مشددا أننا نعاني من كثرة العك وهي ظاهرة تخيف.