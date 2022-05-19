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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسمة وهبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: بوسة كبيرة يا زعيم.. شاهد

صدى البلد

هنأت الإعلامية بسمة وهبة، عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 82 ، ونشرت صورة عبر حسابها بموقع انستجرام . 

 

وكتبت بسمة وهبة “  كل سنة وأنت ف حياتنا وبوسة كبيرة يا زعيم ”. 

 

واحتفل الثلاثاء الماضي 17 مايو، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 82، إذ ولد في نفس اليوم عام 1940، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.


مسيرة عادل إمام

حصل عادل إمام علي بكالوريوس كلية الزراعة من جامعة القاهرة وتزوج من هالة الشلقاني وأنجب منها رامي إمام خريج الجامعة الأمريكية ويعمل في مجال الإخراج ثم سارة التي تزوجت من نجل المهندس نبيل مقبل ثم نجله الأصغر محمد خريج الجامعة الأمريكية وانخرط في المجال الفني ليبدأ مشواره منذ أن كان طفلا من خلال مشاركة والده والفنانة يسرا في فيلم كراكون في الشارع عام 1986.

الجامعة الأمريكية بسمة وهبة الزعيم عادل امام محافظة الدقهلية جامعة القاهرة الاعلاميه بسمة وهبة

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