عاوز ياخد بيته منها.. ربة منزل تقتل زوجها بالخطأ في مشاجرة بسوهاج

لقي عامل في نهاية السبعينات من العُمر، مصرعه، على يد زوجته "ربة منزل في نهاية الثلاثينات من العُمر"؛ عقب نشوب خلافات بينهما على استرداد ملكية المنزل الذي سبق وتنازل عنه المجني عليه لزوجته؛ ولرفضها ذلك تطور الأمر للتشابك بالأيدي ودفعته ارضًا ما ألفظه أنفاسه الأخيرة، بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوجود جثة سبعيني داخل منزله دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة المدعو (عبد الصادق م ع ا - 79 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، مٌسجاة على أريكة بالطابق الأول، وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه وتبين وجود سحجات بالوجه والرأس، وتم نقله لمشرحه مستشفى البلينا المركزي.

وتوصلت التحريات إلى حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وزوجته المدعوة (صابره ش ف ح - 39 سنة- ربة منزل- تقيم بذات الناحية)، تطورت إلى تشابك بالأيدي بسبب رغبته في استرداد ملكية نصف المنزل القاطنين به الذي سبق وأن قام منذ فترة بالتنازل عنه لها ورفضها ذلك؛ ودفعته خلال التشاجر معه، واسقطته أرضًا ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بصحتها واعترفت بإرتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

وبسؤال نجل شقيق المتوفى المدعو (عمر ا م ع - 30 سنة- عامل زراعي - يقيم بذات الناحية)، قرر بمضمون ما تقدم واتهم زوجة المجني عليه بارتكاب الواقعة.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.