طباعة فواتير مياه الشرب بمركز البلينا بسوهاج فورياً

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تفعيل منظومة الطباعة الفورية لفواتير مياه الشرب بمركز البلينا وذلك في إطار التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

واضاف انه تم توفير عدد 66 جهاز طابعة فورية بفرع البلينا والذي يضم 90 ألف مشترك كمرحلة أولى لمنظومة الطباعة الفورية على ان يتم تعميمها في جميع مراكز المحافظة.

وأوضح المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى أن أجهزة الطباعة الفورية يتم اتصالها بأجهزة الهاند هيلد المستخدمة حالياً وذلك بهدف توفير الوقت وطباعة الفواتير لدى العميل مما يقلل تكاليف الطباعة العادية وسهولة المتابعة وتقييم الاداء وحصر المبالغ المحصلة فورياً.