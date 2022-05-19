إحداهما لدغها عقرب.. إصابة ربة منزل وتلميذة بإعياء شديد في سوهاج

أصيبت ربة منزل في نهاية العشرينات من العُمر، بحالة إعياء؛ إثر تناولها مُبيد حشري عن طريق الخطأ بينما أصيبت تلميذة في بداية العقد الثاني من العُمر، بحالة إعياء؛ إثر لدغ عقرب لها أثناء تواجدها بأرض أسرتها الزراعية، الواقعتين بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغين بواقعتين دائرة المركز، إحداهما لربة منزل، والأخرى لتلميذة.

وبالانتقال والفحص تبين وصول المدعوة ندي خ م ع - 27 سنة- ربة منزل - وتقيم دائرة مركز طهطا، إلى مستشفى طهطا العام، مصابة بحالة إعياء، إدعاء تناول مادة فسفورية، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية.

وبسؤال والدها المدعو خلف م ع ا - 59 سنة- موظف- ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء تواجد نجلته المذكورة بالمنزل تناولت مبيد حشري عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتبين ايضًا وصول الطفله شيماء ح م - 12 سنة- تلميذة- وتقيم دائرة مركز طهطا، إلى مستشفى طهطا العام، مصابة بحالة إعياء، إدعاء لدغ عقرب، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج العام.

وبسؤال والدتها المدعوة رضا ش ا ع- 44 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية، بأنه أثناء تواجد نجلتها المذكورة بأرضهما الزراعية لدغها عقرب مما نتج عنه إصابتها، ونفت الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.