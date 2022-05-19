حقيقة عودته للغناء.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش مع نقابة المهن الموسيقية بعد ما يقرب من عام على الإيقاف

أثيرت حالة من الجدل حول عودة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، للغناء بعد فترة من الوقف، وكشف سعد متولي -المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية- حقيقة نية النقابة حول اتخاذ هذا القرار.

ويرصد صدى البلد، في التقرير التالي آخر تطورات أزمة حسن شاكوش مع نقابة المهن الموسيقية.

بداية الأزمة

بدأت أزمة حسن شاكوش داخل نقابة المهن الموسيقية، منذ صيف العام الماضي، وتحديدا بعد مشكلته مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، في أحد الحفلات التي جمعتهما، والتي ترتب عليها حدوث مشادات بينهما وتطاول بألفاظ نابية من كلا منهما على المسرح، وتطور الأمر إلى إهانة شاكوش للطبالين، ما جعل مشكلته تأخذ طريقا أخر.

قرار نقابة المهن الموسيقية

كشف سعد متولى المستشار القانونى لنقابة المهن الموسيقية عن قرار نقابة المهن الموسيقية بشان حسن شاكوش ورضا البحراوى عقب التحقيق معهما اليوم بسبب الازمة التى نشبت بينهما.

وقال سعد متولى فى تصريح لـ “صدى البلد”: قررت النقابة بعد سماع أقوال كل من حسن شاكوش ورضا البحراوى ووقف رضا شهرين وعدم حصول حسن شاكوش على تصريح مجددا من النقابة والغاء التصريح السنوى الخاص به.

وانتهى التحقيق مع كل من حسن شاكوش ورضا البحراوى بمقر نقابة المهن الموسيقية بسبب ما بدر من جانب الطرفين حيث تراشقا بالألفاظ عبر صفحاتهما على فيسبوك بعد أزمتهما فى حفل الساحل الشمالى.

التحقيق مع حسن شاكوش ورضا البحراوى

وتواجد كل من حسن شاكوش ورضا البحراوى بمقر نقابة المهن الموسيقية ليخضعا الى التحقيق بالنقابة بعد الفيديوهات المتبادلة بينهما والتى اثارت حالة من الجدل الواسع فى الأيام القليلة الماضية.

وجاء حضور حسن شاكوش ورضا البحراوى الى نقابة الموسيقيين ليمتثلا امام لجنة مشكلة من النقابة لم يكن بها المطرب هانى شاكر النقيب.

وترأس التحقيق مع شاكوش والبحراوى لجنة مستقلة تتكون من عدد من أعضاء نقابة المهن الموسيقية وبعض من أعضاء اللجنة العمومية، مع غياب نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر، لعدم ترؤسه لجنة التحقيق المستقلة بالنقابة.

اشتباك بالأيدى وخضوع للتحقيق

وخضع رضا البحراوى للتحقيق منفردا أمام لجنة مستقلة بنقابة المهن الموسيقية وذلك على خلفية أزمته مع حسن شاكوش الأخيرة والتى أثارت حالة من الجدل الواسع.

ومثل حسن شاكوش أمام لجنة التحقيق بشكل منفرد أيضا للاستماع إلى أقواله فى الأزمة التى دارت بينه وبين رضا البحراوى.

وبعد خروج رضا البحراوى من التحقيق وقع اشتباك بين إدارة أعماله وعدد من الصحفيين وصل إلى حد التطاول بالأيدى وبعدها غادر النقابة على الفور.

حراسات خاصة

وحضر الثنائي وسط حراسة من الجاردات ولم يتبادلا السلام عندما التقيا وجها لوجه على عكس ما ظهر خلال فيديو تم بثه لهما قبل ساعات يعلنان فيه انتهاء الأزمة.

حسن شاكوش

وأدلى مطرب المهرجانات حسن شاكوش بتصريح معقبا على التحقيق معه بمقر نقابة المهن الموسيقية.

وقال حسن شاكوش في تصريحات خاصة إلى “صدى البلد” عقب الانتهاء من التحقيق معه اليوم بمقر النقابة: «أثق فى قرار النقابة وعدالتها وأحترم القرارات التى تصدر عنها».

شكوى 2000 عازف

ورد مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن أزمة تقديم حوالي 2000 عازف إيقاع، لشكاوى، ضده، في نقابة المهن الموسيقية؛ بسبب تجاوزاته ضدهم فى عدد من الفيديوهات.

وقال حسن شاكوش، فى تصريحات صحفية: إننى أعتذر عما تردد بشكل عام، وإن كان لا يمكن أن أتجاوز فى حق عازفي الايقاع، خاصة أنهم أحد الأعمدة الأساسية فى المهنة.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي، مع انتشار فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن خلاف وقع بين حسن شاكوش، وفرقة رضا البحراوي، وتدخل حمو بيكا لفض الاشتباك؛ قبل وقوع أزمة أكبر.

وظهر حسن شاكوش في الفيديو وهو يغادر المسرح ثم صعد رضا البحراوي بعده، وشرع في الغناء، ثم قال: "هو حسن شاكوش راح فين أنا كان نفسي فيه".

تصريحات حسن شاكوش

وخرج حسن شاكوش، في فيديو لايف على موقع فيسبوك، للرد على رضا البحراوي بعدما استمرت المناوشات بينهما على السوشيال ميديا ومن خلال حفلاتهما الصيفية.

وقال حسن شاكوش: “صباح الخير على كل اخواتنا اللي بيحبونا واللي بنحبهم، أنا طالع يا جماعة اتكلم في موضوع يخصني ويخص الأستاذ رضا البحراوي، هو طلع من شوية في لايف بيقول عليا كلام كتير، طب أول حاجة يا جماعة المفروض إن إحنا كان عندنا شغل في الساحل والمفروض إن أنا راجل عندي نمرة، ما ينفعش إن أنا أطلع أغني وألاقي فرقة حاطة العدة بتاعتها في نمرتي”.

وأضاف حسن شاكوش: “الأصول إن اطلع نمرتي تكون كل واحد ياخد حقه، مش ينفع إن أطلع ألاقي فرقة جهزت الآلات بتاعتها على نمرتي، وبلغت مرة واتنين إن يا جماعة مش ينفع ولازم تنزلوا ومش عايز حد على المسرح دي حاجة تخصني وحاجة ترجع ليا أنا، دي نمرتي أنا، اللي أنا عايزه يبقى على مسرح موجود، واللي مش عايزه يبقى مش موجود”.

وأوضح حسن شاكوش: “بعد ما خلصت آخر شغل، فرقة الأستاذ رضا البحراوي، طلعت على المسرح تاني ومارضيتش اتكلم، وأنا نازل حد فيهم من الفرقة راح شتمني وعاملي حركة كأنهم بيزفوني، وأنا نازل طبعا انا راجل شوفت كده انا راجل حر من بولاق الدكرور، ولما بشوف الغلط بعيني مش بعرف اسكت، وعمري في حياتي ما غلطت في حد ولا جبت سيرة حد ولا اتكلمت على حد”.

وتابع حسن شاكوش: “بعد ما خلصت ونزلت لاقيت أستاذ رضا البحراوي طلع وبيقول هو فين شاكوش هو هرب ولا جرى، لا يا بحراوي أنا ولا جريت ولا هربت أنا خلصت الفقرة بتاعتي زيي أي نجم بخلص وبروح بيتي”.

وتحدث حسن شاكوش عن تاريخ رضا البحراوي الفني ووصفه بعدة جمل منها: "إنت ملكش أغاني وملكش CV وكل اللي بتغنيه بتاخده عالجاهز.. احنا مجيناش ع البايظ.. احنا تعبنا على نجاح.. لو شفت الأرقام بتاعتي على يوتيوب هتتخض وأنا اشتغلت مع نجوم كبار.. أغني معاك إزاي بعد أحمد سعد، وأغنية من بتوعي بتاريخك كله".

تظلم حسن شاكوش

جدير بالذكر أن حسن شاكوش تقدم بتظلم لنقابة المهن الموسيقية على قرار إيقافه عن الغناء للنقابة بالفعل، وذلك في شهر سبتمبر عام 2021 الماضي.

أكد أحمد رمضان - سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية - قيام المطرب حسن شاكوش بالتقدم بتظلم على القرار الصادر ضده بسحب تصريح الغناء منه ومنعه من الغناء على خلفية أزمته مع المطرب رضا البحراوي ، والعازفين بالنقابة.

وأضاف أحمد رمضان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري، أنه من المقرر تحديد موعد لانعقاد مجلس النقابة للبت في كافة الأمور المتعلقة ومنها تظلم حسن شاكوش، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يجتمع المجلس يوم الأحد أو الاثنين المقبلين.

وأوضح أحمد رمضان أنه بعد انعقاد المجلس سيتم تشكيل لجنة للنظر في تظلم حسن شاكوش، وبعدها ستصدر اللجنة قرارها إما بتخفيف العقوبة أو الإبقاء عليها كما هي، لافتا إلى أن قرار اللجنة لا يمكن تحديده إلا بعد الانعقاد.

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يقدم اعتذارا لعازفى الايقاع والطبالين بعد حادثة سبهم فى إحدى حفلاته.

وقال حسن شاكوش خلال البث المباشر، أنه لم يقصد تماما الاساءة لهؤلاء وأن ما كان يقصده بشكل عام المهن الخاص بالتربية ولكن كلامه فهم بشكل خاطئ وانه يكن للعازفين والطبالين كل الاحترام.

وأضاف حسن شاكوش : كل عازفى الإيقاع والطبالين اشقائى ولا يمكن أن أ سيئ لهم فى اى مكان خاصة انهم احد العناصر المهمة فى العمل الفنى.

وأوضح حسن شاكوش : اتمنى ان يتفهم كل العازفين والطبالين وجهة نظرى ويتقبلون اعتذارى لهم واننى ملتزم تماما بكافة قرارات النقابة.

كشف مدير أعمال المطرب حسن شاكوش في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري أخر مستجدات الأزمة مع نقابة المهن الموسيقية، بعد العقوبة التي تم فرضها عليه بسبب المشكلة التي نشبت بينه وبين المطرب رضا البحراوي خلال الفترة الأخيرة.

وأكد مدير أعمال حسن شاكوش، أنهم ملتزمون بقرار نقابة المهن الموسيقية، لحين حل الأزمة، مشيرا إلى أنه يريد توصيل وجهة نظرهم للطبالين لانهم اعمدة العمل الموسيقي، لافتا إلى أنهم يسعون للمفاوضات لحل المشكلة.

عودة حسن شاكوش للغناء

أثيرت حالة من الجدل حول عودة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، للغناء بعد فترة من الوقف، وكشف سعد متولي -المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية- حقيقة نية النقابة حول اتخاذ هذا القرار.

وقال سعد متولي -المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية- إن قرار رفع العقوبة عن حسن شاكوش، وعودته للحفلات مرة أخرى، قد تم مناقشته في اجتماع مجلس النقابة يوم الأربعاء 11 مايو الماضي، لافتا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي في هذا الصدد.

وأوضح سعد متولي، أن عودة حسن شاكوش للغناء مرة أخرى تتوقف على انعقاد مجلس النقابة مرة أخرى، واتخاذهم قرارا بعودته، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد الاجتماع المقبل للمجلس.

فيما نفى منصور هندي -رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية- عودة حسن شاكوش للغناء ورفع العقوبة عنه، قائلا: «مفيش الكلام ده».