ملك الأردن يحذر من تصعيد عسكري محتمل على الشريط الحدودي مع سوريا

نعيش في منطقة صعبة..

حذر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، من تصعيد عسكري محتمل على الشريط الحدودي مع سوريا.

وقال الملك عبد الله إن "الوجود الروسي في جنوب سوريا كان يشكل مصدرا للتهدئة"، مشيرا إلى أن "هذا الفراغ سيملؤه الآن الإيرانيون ووكلاؤهم، وللأسف أمامنا هنا تصعيد محتمل للمشكلات على حدودنا"؛ وفقا لوكالة عمون الأردنية.



وجاءت تصريحات الملك خلال زيارته الأخيرة ل‍واشنطن، خلال حوار مع الجنرال الأمريكي المتقاعد هربرت ماكماستر، ضمن البرنامج العسكري المتخصص (Battlegrounds)، الذي ينتجه معهد هوفر في جامعة ستانفورد الأمريكية.

وردا على سؤال حول طريقة التعامل مع إيران، أشار الملك إلى جهود بعض الدول العربية في التواصل مع طهران، قائلا: "نحن بالطبع نريد أن يكون الجميع جزءا من انطلاقة جديدة للشرق الأوسط والتقدم للأمام، لكن لدينا تحديات أمنية".



وخلال المقابلة، قال الملك عبد الله، إن "الأردن يعيش في منطقة صعبة، وأثبت الزمن أن الأردنيين والأمريكيين يقفون جنباً إلى جنب في مواجهة الصراعات المختلفة".