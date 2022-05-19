لتطعيم 1.2 مليون مواطن.. محافظ الجيزة يوجّه بتقديم التيسيرات لحملة طرق الأبواب

للتطعيم ضد كورونا

أطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي الأستعدادات الخاصة بحملة "طرق الأبواب" للتطعيم ضد فيروس كورونا والتي تنفذها الدولة "في الفترة من 22 مايو الجاري حتى 2 يونية المقبل" ضمن خطة متابعة الوضع الوبائي للمرض والإجراءات المتخذة بهدف رفع نسبة التغطية بالتطعيم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وأكد المحافظ أن الدولة توفر الكميات المطلوبة من مختلف أنواع اللقاحات كما تتوسع في إنتاجها محلياً مناشدا المواطنين بضرورة الحرص على تلقي اللقاح وأتباع الإجراءات الاحترازية .

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى والمناطق المستهدفة موجهًا مديرية الأوقاف والكنائس بضرورة التنويه عن مواعيد الحملة مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة للوصول للفئات المستهدفة ولتحقيق الأهداف المطلوبة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، لمنع انتشار العدوى حرصاً على سلامتهم وصحتهم لافتا ان المحافظة تستهدف تطعيم ١،٢ مليون مواطن خلال فعاليات الحملة .

وفي نفس الاطار عقدت محافظة الجيزة إجتماعاً تنسيقيا للوقوف علي التجهيزات النهائية للحملة برئاسة السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ وذلك لتنسيق الجهود لضمان الوصول إلى معدلات التطعيم المستهدفة من الحملة .

وإستعرض نائب المحافظ خلال الإجتماع خطط الأجهزة والإدارات التنفيذية ومقترحات تسهيل إجراءات التسجيل وحصول المواطنين على التطعيم .

وقد تم التوجية بتعزيز دور الرائدات الريفيات لتشجيع المواطنين وإرشادهم إلى مقار تلقى اللقاح على أن تشمل الحملات المساجد والكنائس ومراكز الشباب والمدارس والمعاهد الأزهرية ودور الرعاية التابعة للجمعيات ومختلف نقاط تجمع المواطنين إلى جانب تغطية المناطق ذات الكثافة السكانية.

وأكد نائب المحافظ على ضرورة مد مقرات التطعيم والوحدات المتنقلة بالمولدات الكهربائية ووسائل الإتصالات للعمل بأعلى كفاءة ولضمان الحفظ الأمثل للقاحات والتنسيق مع الجهات الأمنية لدعمها طوال فترة الحملة.

ومن جانبه أوضح مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ،أن المديرية قد أتمت استعداداتها لبدء تنفيذ الحملة اعتباراً من الأحد المقبل 22 مايو الجاري وتستمر لمدة 10 أيام من خلال 260 وحدة تطعيم ثابتة و910 وحدة متحركة تم توزيعهم بالمراكز والقرى والنجوع لتطعيم المواطنين من خلال الفرق المتنقلة وطرق أبواب المنازل، وتستهدف الحملة إعطاء الجرعة الاولي والثانية والتنشيطية وذلك بالمجان من عمر 12 سنة فما فوق .

حضر الإجتماع الأستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة والأستاذ تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات والإدارات والأجهزة المعنية بنطاق المحافظة .