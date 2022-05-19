عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتطعيم ضد كورونا

لتطعيم 1.2 مليون مواطن.. محافظ الجيزة يوجّه بتقديم التيسيرات لحملة طرق الأبواب

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي الأستعدادات الخاصة بحملة "طرق الأبواب" للتطعيم ضد فيروس كورونا والتي تنفذها الدولة "في الفترة من 22 مايو الجاري حتى 2 يونية المقبل" ضمن خطة متابعة الوضع الوبائي للمرض والإجراءات المتخذة بهدف رفع نسبة التغطية بالتطعيم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين . 
وأكد المحافظ أن الدولة توفر الكميات المطلوبة من مختلف أنواع اللقاحات كما تتوسع في إنتاجها محلياً مناشدا المواطنين بضرورة الحرص على تلقي اللقاح وأتباع الإجراءات الاحترازية . 
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى والمناطق المستهدفة موجهًا مديرية الأوقاف والكنائس بضرورة التنويه عن مواعيد الحملة مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة للوصول للفئات المستهدفة ولتحقيق الأهداف المطلوبة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، لمنع انتشار العدوى حرصاً على سلامتهم وصحتهم لافتا ان المحافظة تستهدف تطعيم ١،٢ مليون مواطن خلال فعاليات الحملة . 
وفي نفس الاطار عقدت محافظة الجيزة إجتماعاً تنسيقيا للوقوف علي التجهيزات النهائية للحملة برئاسة السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ وذلك لتنسيق الجهود لضمان الوصول إلى معدلات التطعيم المستهدفة من الحملة . 
وإستعرض نائب المحافظ خلال الإجتماع  خطط الأجهزة والإدارات التنفيذية ومقترحات تسهيل إجراءات التسجيل وحصول المواطنين على التطعيم . 
وقد تم التوجية بتعزيز دور الرائدات الريفيات لتشجيع المواطنين وإرشادهم إلى مقار تلقى اللقاح على أن تشمل الحملات المساجد والكنائس ومراكز الشباب والمدارس والمعاهد الأزهرية ودور الرعاية التابعة للجمعيات ومختلف نقاط تجمع المواطنين إلى جانب تغطية المناطق ذات الكثافة السكانية. 
وأكد نائب المحافظ على ضرورة مد مقرات التطعيم والوحدات المتنقلة بالمولدات الكهربائية ووسائل الإتصالات للعمل بأعلى كفاءة ولضمان الحفظ الأمثل للقاحات والتنسيق مع الجهات الأمنية لدعمها طوال فترة الحملة. 
ومن جانبه أوضح مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ،أن المديرية قد أتمت استعداداتها لبدء تنفيذ الحملة اعتباراً من الأحد المقبل 22 مايو الجاري وتستمر لمدة 10 أيام من خلال 260 وحدة تطعيم ثابتة و910 وحدة متحركة تم توزيعهم بالمراكز والقرى والنجوع لتطعيم المواطنين من خلال الفرق المتنقلة وطرق أبواب المنازل، وتستهدف الحملة إعطاء الجرعة الاولي والثانية والتنشيطية وذلك بالمجان من عمر  12 سنة فما فوق . 
حضر الإجتماع الأستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة والأستاذ تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات والإدارات والأجهزة المعنية بنطاق المحافظة .

فيروس كورونا آثار جائحة كورونا اخبار الجيزة اخبار محافظة الجيزة محافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

خلال ساعات.. حسم أسعار الفائدة بالبنوك.. وخبراء: 2% رفعا في المتوسط

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19-5-2022

وفاة ممثلة هندية شهيرة على يد زوجها

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 19-5-2022

انقلاب ميكروباص أبطال مسرحية هاملت بالمقلوب.. ومصير مجهول للعرض

بقيمة 542.91 دولار للطن .. ارتفاع أسعار السكر الأبيض بالبورصات العالمية

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الجيزة تتفقد مشروع تطوير 77 شارعا ببولاق الدكرور ..شاهد

الذهب الأصفر.. استقبال 23 ألف طن قمح محلي بالشون والصوامع في الجيزة

الإنسانية أولاً.. وكيل تعليم الجيزة يتفقد لجنة امتحانات الإعدادية بمستشفى 57357 |شاهد

وكيل تعليم الجيزة يطمئن على سير الامتحانات من داخل غرفة عمليات المديرية

مساعد وزير العدل للشهر العقاري: تيسيرات غير مسبوقة للتسجيل ..شاهد

وزير العدل ومحافظ الجيزة يفتتحان مجمع الخدمات الرقمية للشهر العقاري.. شاهد

معركة البقاء والبناء.. فعالية لمؤسسة حياة كريمة في الجيزة| شاهد

لمة العيلة.. حياة كريمة تنظم حفل إفطار للأسر المصرية بمركز الصف.. شاهد

ترشيحاتنا

محمود الخطيب على رأس مشيعي جنازة اللواء زكريا سراج| فيديو وصور

القائم بأعمال وزير الصحة يلتقي عددًا من صناع المستلزمات والأجهزة الطبية في التشيك

رؤساء أحزاب : تقدمنا برؤيتنا لتنفيذ الحوار الوطني للأكاديمية الوطنية للتدريب

يمنع تعرض المصريين للغش.. النواب يناقش قانون تنظيم الحج الأسبوع المقبل

على صدى البلد.. حمدى رزق يرصد رحلة مفتي الجمهورية فى لندن

التعليم لطلاب الأول والثاني الثانوي: تابعوا مراجعات حصص مصر على هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

فيديو

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

رئيس شعبة القاهرة: أنصح بشراء المشغولات والسعر سيرتفع ..فيديو

صناعات تحويلة.. الحكومة تفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمام القطاع الخاص..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ