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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاطل ينصب على مواطنين ويوهمهم بقدرته على إلحاقهم بالمعاهد العسكرية

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات  من (إحدى السيدات - مقيمة بمركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة) بتضررها من مُستخدم تطبيق "واتس آب" المنشأ على شريحة هاتف محمول "رقم محدد" لقيامه بالنصب عليها عقب إيهامها بقدرته على إلحاقها بأحد المعاهد العسكرية ، مما دعاها لمقابلته بالمكتب الخاص به والكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، والتحصل منها على مبلغ مالى .

وعقب ذلك وردت إليها رسالة من مستخدم شريحة هاتف محمول آخر "رقم محدد" عبر ذات التطبيق المشار إليه مفادها أنه قد تم قبولها "على خلاف الحقيقة"، إلا أنها عند توجهها للمعهد المشار إليه فوجئت بتعرضها للنصب .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم دائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) ، كما تبين قيامه بفتح المكتب المشار إليه لتقديم خدمات للمواطنين ، وترويجه من خلاله عن قدرته على إلحاق الراغبين بالمعاهد العسكرية والوظائف الحكومية مقابل التحصل على مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف المكتب المشار إليه ، وأمكن ضبط المتهم ، وبحوزته (2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين وجود الشريحتين المشار إليهما وآثار ودلائل على إرتكاب الواقعة ) ، وبمواجهته أقر بإضطلاعه بالنصب على المجنى عليها بقصد التحصل منها على مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية آبل الداخلية تكنولوجيا الجيزة البحيرة

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