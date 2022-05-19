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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هدى نجيب محفوظ لـ أحمد حلمي: تحويل سيرة والدي لعمل درامي غير صحيح

هدى نجيب محفوظ
هدى نجيب محفوظ

أثارت التصريحات التي أدلى بها الفنان أحمد حلمي، في أحد البرامج الفنية مؤخرًا حول تحويل سيرة الأديب العالمي نجيب محفوظ إلى عمل درامي، غضب ابنة الراحل هدى نجيب محفوظ، والتي نفت ما جاء على لسان الفنان.

وقالت هدى نجيب محفوظ، في تصريحات صحفية لها: «لا توجد حاليا أية مفاوضات بينها وبين المؤلف عبد الرحيم كمال، بخصوص تحويل سيرة والدها إلى عمل درامي، وإن كل هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة»، مضيفة: «المؤلف عبد الرحيم كمال وأحمد حلمي زارني من 5 سنوات، لكي يتحدثوا عن تحويل السيرة لعمل فني، وبعد ذلك اختفوا، وجاء عبد الرحيم كمال بعدها بسنتين ونشر تصريحات على لسانه في العديد من المواقع والصحف، بأن قصة حياة والدها ستتحول لعمل درامي».

وأكدت على أن هذه التصريحات جاءت دون الرجوع إليها قبل نشرها، مشددة: «مينفعش أي عمل يتقدم عن سيرة والدي دون موافقتي ومن غير ما أقرأ السيناريو، لازم يرجعوا للورثة، وفي كلام كتير اتقال عن سيرة والدي مش صحيح ومش هرضى بهذا أبدا»، متابعة: «هما بيتكلموا دلوقتي عن أن في مفاوضات عن العمل، وده غير صحيح وأنا مش هوافق على كدة».

وكان قد تحدث أحمد حلمي مؤخرًا في أحد البرامج، عن مشروع مسلسل النجيب حيث قال : «هذا المشروع تحديدًا من المشروعات التي أتمنى أن تخرج إلى النور، لأني أرى أنه سيكون عملًا مختلفًا بشكل كبير، لكني حتى اللحظة لا أعلم إلى أي مدى وصلت الأمور مع السيدة الفاضلة ابنة الراحل نجيب محفوظ».

واستكمل: «أنا جاهز في أي وقت لتقديم العمل، وذلك لأنه شرف كبير لي تقديم شخصية رجل عظيم، وكاتب عالمي مثل نجيب محفوظ».

الفنان أحمد حلمى تحويل سيرة الأديب العالمي نجيب محفوظ عمل درامي ابنة الراحل هدى نجيب محفوظ المؤلف عبد الرحيم كمال

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