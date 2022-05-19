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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: استكمال تدريبات المعلمين على المنصة الإلكترونية 22 مايو

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استكمال تدريبات المعلمين على المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين بدءا من 22 مايو المقبل عبر الرابط https://cpd.moe.gov.eg.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن التدريبات تبدأ اعتبارا من الأحد الموافق 22/5/2022 وذلك على النحو التالي للفئات المستهدفة: معلمو الصف الثالث الابتدائي فى مادة اللغة العربية، من الساعة السابعة إلى الثامنة مساءً، أما معلمو الصف الأول الابتدائي، فى مادة اللغة الإنجليزية من الساعة التاسعة إلي العاشرة مساءً، علما بأنه سوف يتم إعلان الجدول التنظيمي للتدريب المشار اليه بعاليه حسب المحافظات من خلال المنصة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم، على كافة الإدارات التعليمية التابعة للمديرية بسرعة طباعة كشوف 
المعلمين المستهدفين للتدريبات الإلكترونية على المنصة السابق الإعلان عنها، وكذلك التدريبات المعلن عنها، وإجراء عمليات المتابعة الميدانية للمدارس للتأكيد على المعلمين المستهدفين من الحصول علي كافة التدريبات المعلن عنها على المنصة والحصول على الشهادات التي تفيد بذلك من خلال المنصة ، وذلك في موعد غايته 2/5/25 202.

وقالت وزارة التربية والتعليم، فى خطاب رسمي للمديريات التعليمية، إن التدريبات المهنية للمعلمين، تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة في ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة للمعلمين.

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