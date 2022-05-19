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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الإسماعيلية: لم نتلق أي بلاغات بظهور ثعابين سامة بالحدائق

حقيقة ظهور ثعابين
حقيقة ظهور ثعابين بالإسماعيلية

أكدت مديرية زراعة الإسماعيلية في بيان رسمي، عدم تلقي غرفة العمليات، أي بلاغ رسمي بظهور ثعابين سامة في حدائق الدائري، وهو ما تم تداوله، أمس الاربعاء، علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت استغاثات للمواطنين مدعمة بفيديو يوضح ظهور نوع من أنواع الزواحف، يرجح كونه ثعبان.

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وطالبت المديرية في بيانها، والذي ينشر صدي البلد، نسخة منه، المواطنين أنه في حال رصد أو رؤية ثعابين بحدائق المحافظة، الإبلاغ فورا مع توضيح مكان ظهوره بالتحديد وذلك حرصا علي سلامة المواطنين وحتى يتسنى اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا الأمر من قبل مختصين.

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وأوضحت الزراعة في البيان أن ظهور أحد الثعابين بمكان معين لا يعني بالضرورة أنه قد يكون متوطنا به بل قد ينتقل من مكان مجاور لو بيت مهجور في محيط المكان.
وقالت المديرية أن الثعابين من الزواحف التي تتواجد في إطار التوازن البيئي الطبيعي وتتواجد في البيئات الزراعية واحيانا بالمدن وهي تفضل الأماكن الرطبة المظلمة.
واوضحت المديرية أنه ليس كل الثعابين سامة وان منها المسالم الا إذا استشعر الخطر، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تطهير وغيرها.

وانتشرت حالة من الفزع والرعب بين رواد السوشيال ميديا من محافظة الاسماعيلية، بعد تداول نشطاءصور وفيديو لظهور زواحف " ثعبان" باحدي الحدائق العامة بمنطقة الدائري.
وحذر نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي من انتشار عدد من الثعابين بحدائق الطريق الدائري.

ونشر مستخدمي الفيس بوك  منشورات، جاء فيها:" نرجو الحذر التام وعدم ترك اطفالكم بحدائق الدائري حيث تم رصد أكثر من ثعبان في حدائق الدائري وأحجام ليست صغيره وهذا الشكل يعتبر سام".

ونشرت سمية مصطفي من أبناء محافظة الإسماعيلية:" ياجماعه شيرو البوست وخدو بالكم واحنا في الجناين الي عند مدرسه مكه وكافيه سيزر وقاعدين لقينا تعبان كان هيقرص ولدتى لولا فضل ربنا ابني شافه وقعد يصوت محدش يروح هناك انا صورته من بعيد هو كبير واكبر من كده كمان محدش يروح يقعد هناك ربنا يستر".

من جهته نفي المهندس اسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة، تلقي غرفة المديرية بلاغات بهذا الشأن.
كما لم تتلقي الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بلاغات متعلقة بظهور ثعابين الدائري.

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